LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant estarán en el mismo equipo en el próximo ‘All Star’, según reveló la NBA al dar a conocer las alineaciones de los tres conjuntos.

Por primera vez, el ‘All Star’ consistirá en un minitorneo formato ‘round robin’ entre tres equipos -dos de Estados Unidos (‘Barras’ y ‘Estrellas’) y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.

James, Curry y Durant quedaron encuadrados en el equipo ‘Barras’, junto a Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell.

El equipo ‘Estrellas’ estará formado por Cade Cunningham, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Tyrese Maxey, Jalen Duren, Devin Booker, Scottie Barnes y Jalen Johnson.

Finalmente, el equipo ‘Mundo’ lo conformarán Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Karl-Anthony Towns, Pascal Siacam y Deni Avdija.

El griego Giannis Antetokounmpo también figura entre los elegidos para el equipo ‘Mundo’, aunque sufre una lesión que posiblemente le impida estar en Los Ángeles para el fin de semana de las estrellas.

Mitch Johnson (San Antonio Spurs) dirigirá al equipo ‘Barras’, J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) a ‘Estrellas’ y Darko Rajakovic (Toronto Raptors) a ‘Mundo’.

LeBron James lidera este All-Star en convocatorias con un récord de 22. Le siguen Kevin Durant, con 16; Stephen Curry, con 12; Giannis Antetokounmpo, con 10 participaciones, y Nikola Jokic, con 8.

El ‘All Star’ de la NBA se disputará entre el 13 y el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles).