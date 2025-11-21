La Asociación de Fútbol del Estado Bolívar anunció oficialmente la realización de la tercera edición de la Superliga de Campeones Bolívar, un torneo que reúne a los campeones de la Liga de Desarrollo de los municipios Caroní, Angostura, Piar y la Zona Sur. Este evento deportivo está programado para disputarse del 11 al 15 de diciembre y marcará un hito en la historia del fútbol regional.

Este año, la Superliga Bolívar tendrá una particular relevancia histórica: por primera vez, la competencia se celebrará fuera de Caroní, trasladándose a El Callao, reconocido como el lugar donde se jugó fútbol por primera vez en Venezuela. Esta decisión resalta el compromiso de la Asociación por expandir el desarrollo de la disciplina, descentralizar las actividades competitivas y exaltar la identidad futbolística del estado.

El objetivo principal del torneo es reunir a los campeones de la temporada 2025, fortalecer el nivel competitivo de las categorías en desarrollo y continuar impulsando el crecimiento del fútbol en toda la región. Este esfuerzo forma parte de la misión institucional de la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar de brindar espacios formativos, competitivos y de alto nivel para las nuevas generaciones de atletas.

La Superliga Bolívar 2025 promete convertirse en un evento emblemático, no solo por su calidad deportiva, sino también por su impacto en la promoción del talento local y la integración de los municipios participantes.