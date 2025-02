El joven colombiano Michael Mejia, afortunado ganador del codiciado Lamborghini que Shakira sorteó entre sus millones de fans a través del concurso #ElCarroDeShakira, ya tiene el vehículo en sus manos.

La cantante colombiana, conocida por su conexión especial con sus seguidores, lanzó el concurso ofreciendo como premio su propio Lamborghini, el mismo que apareció en su exitoso video musical «Soltera».

Michael Mejia fue seleccionado como el ganador entre miles de participantes. Su mensaje a Shakira y su participación en el concurso lo hicieron merecedor del premio.

Mejia expresó su agradecimiento a Shakira en redes sociales, mencionando que el premio «le ha cambiado la vida». También agradeció a sus seguidores por el apoyo y anunció que planea compartir el premio con ellos.

¿Cómo ganó Michael Mejía?

Después de una larga espera y mucha expectativa, la cantante colombiana Shakira anunció con entusiasmo que Michael Mejía es el ganador de su lujoso Lamborghini, a través de un video publicado por Univisión en el programa Despierta América.

«El día ha llegado. Finalmente, se ha decidido quién se va a llevar mi carro», expresó Shakira en el video. «Y me hace muy feliz poder otorgárselo a alguien como un tributo a su creatividad e ingenio. Así que muchas gracias a todos por enviarnos sus videos, los hemos visto muchas veces».

Con gran emoción, la colombiana reveló que el ganador es Michael Mejía. «Estoy muy contenta por ti Michael. Sé que le has puesto mucha dedicación y cariño, se nota, no solamente el talento que tienes, sino la determinación», comentó Shakira.

La cantante destacó el nivel de detalle y creatividad del video de Mejía, el cual conquistó a la gente y al jurado del concurso. «Le has puesto tanto nivel de detalle a este video que a la gente le ha encantado. Nos has conquistado con él, así que te llevas mi Lambo. Estoy feliz de que seas tú y me ha conmovido tu historia. Sé qué has pasado momentos muy difíciles como un divorcio y créeme que sé de lo que estás hablando», finalizó diciendo Shakira.

Michael Mejía publicó su video para participar en el concurso el pasado 1 de diciembre en su cuenta de Instagram. En el clip, Mejía utilizó la canción «Soltera» de Shakira como fondo musical y mostró su creatividad al narrar una historia personal sobre su divorcio y la época de soltera de su madre, todo esto acompañado de dibujos de la artista colombiana hechos por él mismo.

¿Cuánto cuesta el Lamborghini?

El Lamborghini sorteado por Shakira tiene un valor de más de 2.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a cerca de 460.000 dólares. Se trata de un vehículo de lujo que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora.

En noviembre, Shakira había anunciado en sus redes sociales que iba a obsequiar su carro a uno de sus más fieles seguidores en Estados Unidos. «¡Lo prometido es deuda! Confirmo, voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame», indicó la artista en ese momento.

Con este concurso, Shakira demuestra una vez más su cercanía con sus fans y su deseo de brindarles oportunidades únicas. La historia de Michael Mejía es un ejemplo de cómo la creatividad y la dedicación pueden hacer realidad los sueños.