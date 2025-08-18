El Coro del Tabernáculo, considerado el coro más antiguo del mundo desde su fundación en 1847, realizará un enlace especial con Puerto Ordaz como parte de su gira mundial “Canciones de Esperanza”.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a las 5:00 de la tarde en el Paseo Rotario, sede del Centro de Estaca Guayana de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, frente al estadio de Ferrominera.

Música con mensaje

Bajo el lema “Canciones de Esperanza”, el repertorio busca transmitir un mensaje de fe, paz y unidad a través de la música coral.

La gira incluye presentaciones y transmisiones globales que permiten a distintas comunidades vivir de manera simultánea la experiencia del concierto, conectando a audiencias en varios países.

Talento local en el escenario

El evento en Guayana contará con la participación especial de la Coral Infantil Integrada de Guayana, agrupación regional que acompañará el programa con su talento.

Esta colaboración brindará un matiz local a la jornada y permitirá que los niños y jóvenes de la ciudad compartan escenario, de forma simbólica, con un coro de reconocimiento internacional.

Invitación abierta a la comunidad

La actividad será gratuita y abierta al público en general. Además, se dispondrá de un código QR para escuchar parte del repertorio antes del evento.

La transmisión en vivo permitirá que la presentación llegue a nivel mundial, sumando a Puerto Ordaz como uno de los puntos de encuentro de esta gira internacional.