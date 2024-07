En las comunidades del estado Bolívar, un soplo de esperanza y transformación cobra fuerza gracias a la labor de Red Joven de Venezuela. Esta organización sin fines de lucro, liderada por jóvenes humanitarios y entusiastas, está decidida a impulsar el desarrollo social y político de la región, empoderando a las nuevas generaciones y defendiendo sus derechos.

Sheylis López Allen, coordinadora de Red Joven de Venezuela en Bolívar, nos relata su inspiradora trayectoria. Desde sus inicios en el voluntariado social, ha recorrido un camino marcado por la pasión de servir y la convicción de que los jóvenes son el motor del cambio.

«No podemos esperar a que las cosas cambien, tenemos que ser los protagonistas del cambio», afirma, en entrevista exclusiva con Nueva Prensa Digital.

Su experiencia en diversas organizaciones de la sociedad civil le ha brindado las herramientas y la sensibilidad para comprender las necesidades de las comunidades. Con Red Joven, ha encontrado la plataforma ideal para canalizar su energía y crear un impacto positivo en la vida de los jóvenes guayacitanos.

Una trayectoria dedicada al servicio social

López Allen comenzó su viaje en el mundo del voluntariado social antes de la pandemia, en 2019. Desde entonces, ha trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil, enfocándose en la defensa de los derechos humanos, el bienestar infantil y el desarrollo comunitario. En 2022, se unió a Red Joven de Venezuela como monitora de alianzas, y poco después fue nombrada coordinadora de la organización en el estado Bolívar.

Es importante recalcar que la Red Joven Venezuela nació en el año 2012, de la mano de Funda Epékeina, con el programa deportivo juvenil «Construyendo Futuro», en la ciudad de Caracas. Tras el éxito del proyecto, logra extenderse a lo largo y ancho del país, con un nuevo esquema de participación ciudadana, donde los jóvenes construyen, producen y son protagonistas integrales de iniciativas y emprendimientos.

Actualmente, cuenta con el liderazgo de Sheylis López en Bolívar, junto a su equipo integrado por Victoria Castillo, Miguel Bastardo, Andrés Mota, Brayan Martínez y Joseph Muñoz. Juntos han implementado diversos proyectos en sectores vulnerables de la entidad.

Brisas del Sur: un faro de esperanza

La comunidad de Brisas del Sur se ha convertido en un símbolo del trabajo transformador de Red Joven. A través del programa «Generación de Ideas e Innovación Comunitaria», la organización está empoderando a mujeres jóvenes, brindándoles las herramientas para desarrollar sus emprendimientos y construir un futuro mejor.

«Este programa es muy importante porque nos permite empoderar a las mujeres y brindarles herramientas para que puedan emprender sus propios negocios», explica López Allen.

La jornada que llevan a cabo todos los jueves, desde principios de junio de este año, no solo ofrece formación en emprendimiento, sino que también promueve valores ciudadanos, la participación ciudadana y la recuperación de la democracia. Los talleres de observación electoral y ciudadana son un ejemplo de este compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La educación: clave para el empoderamiento

Para Sheylis López Allen, la educación es la piedra angular del desarrollo individual y comunitario. «Una persona formada significa que un país esté formado», afirma con convicción. «Es una persona puesta a su crecimiento personal, a saber cuáles son sus valores, sus derechos, la venda de los ojos, se la quita la educación y la preparación. Cuando no se tiene conocimientos en temas públicos, siempre estás en la agenda de la queja y no en la de resolver».

Por ello, Red Joven de Venezuela promueve la educación cívica a través de diversas actividades, incluyendo eventos deportivos, religiosos, de formación y actividades comunitarias.

La organización también se articula con otras organizaciones juveniles y de la sociedad civil para fortalecer su trabajo y ampliar su alcance. Estas alianzas estratégicas son fundamentales para fomentar la participación ciudadana y la recuperación de valores democráticos.

«La democracia no es solo votar, es mucho más que eso», afirma la joven activista. «Es importante que los jóvenes conozcan sus derechos y deberes, y que participen activamente en la construcción de un mejor país».

Enfrentando desafíos y cosechando frutos

López reconoce que el trabajo de Red Joven de Venezuela no está exento de desafíos. «La apatía es uno de los principales obstáculos que enfrentamos», dice. «Muchos jóvenes no creen en el sistema y no se sienten motivados a participar». Sin embargo, Allen también destaca los logros alcanzados, como el creciente compromiso de la comunidad de Brisas del Sur con los proyectos de la organización. «En Brisas del Sur hemos encontrado una comunidad que está dispuesta a trabajar con nosotros para construir un futuro mejor», agrega.

La Red Joven de Venezuela tiene un mensaje claro para los jóvenes del estado Bolívar: «No se queden de brazos cruzados, salgan a la calle y hagan oír su voz», urge. «Ustedes son el futuro de este país, y tienen el poder de cambiarlo».

Un futuro brillante para Bolívar

Como planes inmediatos, la Red Joven de Venezuela tiene planteado graduar a la primera cohorte de mujeres del programa «Generación de Ideas e Innovación Comunitaria», iniciar un nuevo programa para estudiantes de bachillerato y fortalecer su presencia en otras comunidades.

Sheylis López Allen envía un mensaje contundente a los jóvenes de Bolívar: «Todos tenemos la libertad de poder crear nuestra propia historia de éxito con educación, porque nos empodera. Yo creo que los jóvenes tenemos que dejar de pensar que no tenemos que involucrarnos en la política, porque la política no solo es partidista sino social».

Las autoridades locales, regionales y nacionales también tienen un papel crucial que desempeñar. Su apoyo y fortalecimiento a las iniciativas de los jóvenes son esenciales para construir un futuro mejor para Venezuela.

¿Cómo unirse a Red Joven Bolívar?

Si deseas unirte a Red Joven de Venezuela y colaborar con su labor en el estado Bolívar, puedes contactarlos en su cuenta de Instagram, @redjoven.bolivar, o directamente con Sheilys Allen. La organización está abierta a recibir a todas las personas que compartan su compromiso con el servicio público y el amor por servir a los demás.