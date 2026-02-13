El actor italiano Franco Nero, el legendario Django del género conocido como ‘espagueti western’, se unió a la selecta lista de personalidades italianas que tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

«Hace 60 años cuando vine a Los Ángeles por primera vez caminaba por aquí preguntándome si algún día mi nombre también aparecería. Bueno, ese día ha llegado y, por fin, a partir de hoy, ¡también Franco Nero puede ser pisoteado por mucha gente sin salir herido!», dijo el actor de 84 años en su discurso de aceptación.

Nero, quien aseguró tener un severo «jet lag» (desfase de horario) destacó a personalidades como Luciano Pavarotti, Anna Magnani, Valentino, Giancarlo Giannini y a otros italianos que, como él, forman parte del bulevar más famoso de Los Ángeles.

«Ser el 18º italiano (en tener una estrella) me hace sentir no solo honrado (…) sino que me hace entender la importancia de los sueños, una de las cosas más bonitas del mundo, y son gratis», apuntó.

El actor también recordó el consejo que su amigo Lawrence Olivier le dio al inicio de su carrera.

«Me dijo: ‘Franco, siempre puedes interpretar el papel del héroe de la superestrella, rodando solo una película al año, con la esperanza de que salga bien. Pero qué aburrido es ser un actor así. Elige papeles diferentes, asume riesgos. Tu carrera tendrá altibajos, pero a la larga, cosecharás los frutos de tu elección’. Nunca me he arrepentido de haber seguido su consejo», aseveró.

Nero, quien ha participado en más de 200 películas, finalizó su discurso asegurando que está seguro de que su «mejor rol aún está por venir».

Trayectoria de Django

El actor consolidó su carrera con el personaje de Django en el filme homónimo de 1966 de Sergio Corbucci. A lo largo de su carrera también interpretó a Sir Lancelot du Lac en el musical estadounidense ‘Camelot’ (1967) o a Lorenzo Bartolini en ‘Letters to Juliet’.

Recientemente formó parte del elenco de la película ‘In the Hand of Dante’, de Julian Schnabel, en donde compartió elenco con Oscar Isaac y Al Pacino.

El director de esta cinta acompañó a su amigo este jueves, dedicándole unas palabras en las que además de celebrar su talento destacó su calidad humana.

«Solo quiero decirte que te amo, que eres un actor brillante pero sobretodo un hombre extraordinario», indicó Schnabel.