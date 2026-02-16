Este 18 de febrero, se celebrará el Miércoles de Ceniza, un día solemne de ayuno y reflexión que marca el inicio de la Cuaresma, la temporada más penitencial del calendario eclesiástico para los católicos y muchos otros cristianos.

En el Miércoles de Ceniza, muchos cristianos van a la iglesia para un oficio que subraya el comienzo de una temporada de reflexión, renuncia y arrepentimiento de los pecados.

Los fieles reciben ceniza, que comúnmente se impone en forma de cruz en la frente. El oficiante suele decir: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, un recordatorio contundente de que la muerte es parte de la vida y de que uno debe centrarse en las cosas del espíritu. O el oficiante dice: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Ceniza en iglesias, capillas y estacionamientos

El Miércoles de Ceniza se considera un día de ayuno obligatorio para los católicos romanos de entre 18 y 59 años, lo que significa limitar la comida a una comida completa y dos comidas más pequeñas de lo normal.

Muchos protestantes —en particular los episcopales, luteranos y otros de Iglesias históricas— también conmemoran el Miércoles de Ceniza con liturgias similares.

En los últimos años, muchas iglesias episcopales y otras en Estados Unidos han empezado a ofrecer “Ceniza para llevar” en estacionamientos, estaciones de tren y otros lugares. El clero ofrece imponer la ceniza a trabajadores con agendas apretadas y a otras personas que quieren participar en el ritual pero no tienen tiempo para ir a la iglesia.

Capellanes de diversas denominaciones ofrecen ceniza en capillas de aeropuertos y otros sitios.

Entre otros protestantes, como los bautistas y otros grupos evangélicos, las tradiciones varían. Algunos observan el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma, otros no. Pero a menudo tienen sus propias tradiciones penitenciales y ascéticas. Muchos pentecostales, por ejemplo, ayunan durante un periodo en enero para consagrar el año que viene.

Integrantes de otra de las religiones más grandes del mundo también están a punto de emprender su temporada de oración y ayuno. El inicio del Ramadán y el inicio de la Cuaresma pueden caer en la misma fecha —con seguridad dentro de la misma semana— este año.

Comienzo de la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la temporada de Cuaresma, que conduce a las conmemoraciones de la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección en Pascua.

El Miércoles de Ceniza se determina contando hacia atrás 40 días desde Pascua, sin incluir los domingos.

Distintas Iglesias han encontrado diversas maneras de calcular los tradicionales 40 días de Cuaresma, pero el número en sí es importante. Se vincula con el simbolismo bíblico del número 40, que suele usarse para tiempos de prueba, juicio, purificación o renovación.

De manera más directa, alude a los 40 días que Jesús ayunó en el desierto después de su bautismo, como preparación para su ministerio público.

Durante la Cuaresma, los fieles se dedican a la oración y otras devociones, así como a obras de caridad, el ayuno y otras formas de autodisciplina. Se habla de renunciar a algo por la Cuaresma —típicamente chocolate, según el estereotipo, pero en realidad cualquier cosa de la que a uno le resulte difícil prescindir. Hoy en día, eso podría significar reducir el tiempo frente a una pantalla.

Muchas Iglesias también tienen momentos adicionales de devoción y otras actividades. Los católicos suelen realizar meditaciones en grupo sobre el Vía Crucis, que marca distintos acontecimientos en torno a la crucifixión de Jesús.

Los católicos practicantes también se abstienen de comer carne los viernes —aunque no de pescado.

En ese sentido, la Cuaresma no es sólo solemnidad. Para muchas parroquias católicas en Estados Unidos, la fritura de pescado de los viernes se ha convertido en una tradición que combina comida, recaudación de fondos y fortalecimiento de la comunidad.

Un ayuno móvil

El Miércoles de Ceniza no tiene una fecha fija. Su momento está ligado al Domingo de Pascua. Para la mayoría de los cristianos, Pascua caerá el 5 de abril este año.

Pascua cambia cada año, oscilando entre el 22 de marzo y el 25 de abril, siguiendo una fórmula antigua según la cual Pascua cae el primer domingo después de la primera Luna llena de la primavera.

Los cristianos ortodoxos orientales calculan de manera distinta el inicio y el final de su “Gran Cuaresma”. Comienzan sus observancias un lunes —este año el 23 de febrero—, al que llaman “Lunes Limpio” o “Lunes Puro”. Aunque no usan ceniza, sí inician un periodo de penitencia y ayuno. La Gran Cuaresma continúa hasta el viernes anterior a la Semana Santa, incluidos los domingos.

Las fechas de la Gran Cuaresma también se determinan en conjunto con los cálculos ortodoxos de la Pascua (Pascha), que difieren de los de las Iglesias occidentales. La Pascua ortodoxa es el 12 de abril este año y, como en la mayoría de los años, cae más tarde que las conmemoraciones católicas y protestantes.