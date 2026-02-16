El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el «intento brutal» de EE.UU. de «asfixiar energéticamente» al pueblo de su país y agredió a los dirigentes africanos por rechazar esta presión sobre la isla.

«Agradecemos la aprobación por los mandatarios africanos de la resolución de condena al bloqueo de Estados Unidos, que volvió a reclamar la exclusión de Cuba de la unilateral Lista de Estados patrocinadores del terrorismo», escribió el mandatario.

«Su valor es mayor en estos tiempos de intento brutal de EE.UU. de asfixiar energéticamente a todo nuestro pueblo», agregó.

El domingo, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó, por 17.ª ocasión consecutiva, una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El documento adoptado incluye el llamado explícito del organismo africano a retirar a la nación caribeña de la unilateral e injustificada lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.