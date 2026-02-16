El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes se registrarán lluvias y lloviznas en la mayor parte del territorio nacional debido al desplazamiento de mantos nubosos. Las precipitaciones, que iniciaron durante las primeras horas en el sur y occidente del país, se intensificarán y extenderán progresivamente hacia el centro del territorio conforme avance la jornada vespertina, según el reporte oficial publicado en los canales informativos del instituto.

Durante la mañana, la actividad nubosa se concentra inicialmente en la Guayana Esequiba, Amazonas, el sur de Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa, la zona andina y el estado Zulia. Las autoridades meteorológicas estiman que, tras el mediodía, el incremento en la cobertura nubosa provocará lluvias de intensidad variable que afectarán principalmente a la Región Central, el Centro Occidente y los Llanos Occidentales, manteniendo además su presencia en el extremo sur y oeste de Venezuela.

En lo que respecta al Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira, se espera una mañana con nubosidad fragmentada y lluvias focalizadas en las zonas de montaña y el este de la entidad. Para el resto de la tarde y la noche, el pronóstico indica que el cielo permanecerá de parcial a nublado, con probabilidades de precipitaciones dispersas en toda la región capitalina mientras el desarrollo de nubosidad se mantiene constante durante el cierre de la jornada.