El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que en el nuevo decreto que expedirá en los próximos días sobre el salario mínimo, ordenado por el Consejo de Estado, mantendrá el valor de lo que denomina «salario vital» para 2026, que fue fijado en dos millones de pesos (unos 546 dólares), y no descartó que esa cifra se pueda modificar.

«Dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio», dijo Petro en una alocución al país sobre la subida del 23,7 % del salario mínimo, decretada a finales de diciembre pasado y criticada por algunos sectores que la consideran exagerada porque no se ajusta a la realidad económica del país.

Según Petro, «el nuevo decreto va a mantener un salario vital», aunque aclaró que, para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, presentará nuevos estudios que justifican la subida del salario mínimo.

«Solo que con las realidades económicas que desde el día que yo firmé (el decreto) sustentan que no nos equivocamos, pero que puede modificarse el salario vital decretado de acuerdo a las nuevas realidades económicas», agregó.

Petro no dio detalles de cómo podría modificarse el mínimo, pero este domingo circularon en medios locales versiones de que el mandatario puede subir aún más el «salario vital», hasta los 2.155.000 pesos (unos 589 dólares) mensuales.

El pasado viernes, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo, Petro se hizo eco en X de unos mensajes del economista colombiano Daniel Ossa, profesor asistente en la Universidad de Denver (EE.UU.), según el cual la remuneración básica puede ser incluso mayor para cerrar la brecha social.

«Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales», escribió Petro.

Reunión con empresarios y sindicatos

En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado.

«Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación», dijo.

El mandatario dejó en claro «que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil», lo que indica que puede variar.

Petro aprovechó la alocución para reiterar la invitación a los colombianos a que salgan el jueves a las calles para manifestarse en defensa del salario mínimo.

«El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia, convoca el presidente, para defender el salario vital», dijo, y añadió que aquí no valen solo los argumentos jurídicos, económicos, de conveniencia, «sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador» para defender «esta enorme conquista histórica».