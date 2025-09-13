En una reñida y emocionante final, el tradicional pan con chicharrón de Perú se alzó con el título de campeón del Mundial de Desayunos, un torneo viral organizado por el reconocido creador de contenido español Ibai Llanos. El plato peruano superó por un estrecho margen de apenas 200,000 votos a la arepa Reina Pepiada de Venezuela, en una competencia que movilizó a millones de usuarios en todo el mundo.

La batalla por la supremacía culinaria se definió por el apoyo masivo de las comunidades en redes sociales, reflejando el orgullo nacional de ambos países. El pan con chicharrón de Perú acumuló un total de 12.8 millones de votos, distribuidos en:

TikTok: 6.5 millones

Instagram: 4.9 millones

YouTube: 1.4 millones

Por su parte, la arepa venezolana alcanzó 12.6 millones de votos, con la siguiente distribución:

TikTok: 6.4 millones

Instagram: 4.9 millones

YouTube: 1.3 millones

La cercanía en los resultados sorprendió al mismo Ibai Llanos, quien destacó el impresionante esfuerzo de la comunidad venezolana. «Muy sorprendido de Venezuela que estuvo muy, muy cerca de ganar, de llevarse este mundial de desayunos», comentó.

Un torneo que celebra la diversidad culinaria

Ibai aclaró que la competencia nació de manera espontánea, con un objetivo simple: «por contenido, diversión y por pasar el rato», y aseguró que todos los platos que probó durante el torneo fueron «increíblemente buenos».

El éxito del Mundial de Desayunos no solo se mide en votos, sino en su impacto cultural. La iniciativa se convirtió en una vitrina global para la diversidad gastronómica, permitiendo que millones de personas descubrieran platillos de diferentes culturas.

«Estoy seguro que gracias a estos videos del Mundial de Desayunos (…) mucha gente ha descubierto cosas que en la vida se hubiese pensado», afirmó Ibai, celebrando el alcance y la repercusión de su peculiar torneo.