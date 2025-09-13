La cantante colombiana Karol G se prepara para un evento musical que marcará un antes y un después en la historia. Se trata del “Grace for the World”, el primer concierto público que se realiza en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, después de 2.000 años.

El espectáculo tendrá lugar este sábado 13 de septiembre y será el cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, como parte de las celebraciones del Año Jubilar 2025. El objetivo central es transmitir un mensaje de unidad, paz y fraternidad a través de la música.

Estrellas internacionales compartirán escenario

El concierto contará con la codirección de Pharrell Williams y Andrea Bocelli, además de la participación de figuras de renombre como John Legend, Jennifer Hudson, BamBam y otros artistas de talla mundial, informa Diario 2001.

Para complementar las actuaciones, se ha preparado un espectáculo visual de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina.

Karol G en los preparativos

En redes sociales se viralizó un video de Karol G practicando para su presentación. En las imágenes se observa a la intérprete de “Bichota” con un atuendo especialmente pensado para la ocasión: chaqueta negra de manga larga con un acabado brillante y pantalones oscuros de corte recto, ajustados a la cintura.

La artista paisa se encuentra en el Vaticano desde hace varios días, afinando cada detalle de su participación.

Un evento global y gratuito

Aunque el concierto en el Vaticano será gratuito y abierto al público en Roma, también se transmitirá en vivo a nivel mundial a través de Disney+, Hulu y ABC News Live, garantizando que millones de personas puedan ser testigos de este acontecimiento cultural sin precedentes.