El periodista venezolano Jesús Andrés Bastidas, reportero de Telemundo Utah (NBC Universal), fue galardonado con un Premio Emmy en la categoría Breaking / Spot News – Multiple Reports por su cobertura de una redada migratoria realizada por agentes de ICE en la localidad de Kearns, Utah, el pasado mes de marzo.

La operación, que se extendió por más de cinco horas, movilizó a decenas de agentes federales en una comunidad predominantemente hispana.

Bastidas documentó en tiempo real el despliegue de las autoridades, el temor entre los residentes y el impacto directo sobre familias migrantes.

En medio de la cobertura, recibió un mensaje urgente de uno de los detenidos, quien pedía ayuda mientras su vivienda estaba rodeada por agentes.

«Como inmigrante, sentí incertidumbre y temor. No era solo una historia: era una realidad que podía tocar a cualquiera de nosotros», expresó Bastidas al recibir el galardón.

«Sostener este Emmy me recuerda la importancia de informar con precisión, rapidez y humanidad, incluso en las circunstancias más difíciles».

El reportaje no solo captó la acción oficial, sino también las voces de los afectados: testimonios de angustia, resistencia y solidaridad que reflejan el rostro humano de las políticas migratorias.

«Este Emmy reafirma mi compromiso con contar las historias que importan, hacer periodismo de calidad, brindar voz a quienes enfrentan procesos complejos y construir puentes de información con la comunidad hispana local», añadió el periodista.

Primer Emmy para Jesús Bastidas

La categoría Breaking / Spot News – Multiple Reports reconoce la excelencia en la cobertura inmediata de eventos de alto impacto, donde el trabajo periodístico se despliega en tiempo real con rigor, sensibilidad y múltiples entregas informativas.

Este es el primer Emmy que Jesús Bastidas recibe en su carrera profesional, luego de que estuviera nominado,anteriomente, en cinco ocasiones durante los últimos tres años. Su reconocimiento destaca el creciente impacto de su trabajo en la industria de medios en Estados Unidos.