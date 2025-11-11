A solo 12 días de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte en conjunto con el Comité Olímpico Venezolano realizaron este lunes la entrega de las dotaciones tricolor genéricas a las primeras disciplinas deportivas.

En este primer día fueron convocados las selecciones de siete deportes: lucha, vela, deportes electrónicos, billar, esgrima, voleibol de cancha masculino y surf además de equipos multidisciplinarios que también tomarán parte en el acompañamientos de los atletas venezolanos durante los 16 días de competencia en Perú.

Honrar el tricolor

La lucha fue la primera en recibir el equipamiento, y entre los asistentes estuvo Raiber Rodríguez, diploma olímpico por su quinto lugar en París 2024.

En el pasado ciclo, en los Bolivarianos de Valledupar 2022, Rodríguez sumó una medalla de bronce en los 60 kilogramos en la modalidad greco de la lucha por lo que su objetivo estará en cambiar el color de su anterior presea.

«Para mí es un orgullo colocarme una camiseta de Venezuela, siempre ha significado mucho y voy con todas las energías a Perú, nos hemos preparado muy bien para representar de la mejor manera al país, el objetivo será ir por la medalla de oro», destacó Raiber Rodrìguez.

Dotación funcional

Por el equipo de la vela, que también viajará representada por un equipo robusto, la velerista Daniela Rivera, bicampeona bolivariana, fue la primera en recibir el equipamiento y agradeció por la dotación que consideró funcional y acorde a las exigencias que enfrentarán en territorio Inca.

«La dotación está espectacular, muy funcional e ideal para nosotros estar muy bien equipados durante los Juegos Bolivarianos con los zapatos, la uniformidad, viceras, licras. Todo está genial», comentó Daniela Rivera, bicampeona bolivariana (2017 y 2022) en la modalidad Ilca 6.

Asimismo, reveló que en esta ocasión debutará en la categoría sunfish para lo cual ha desarrollado una preparación en el estado La Guaira bajo condiciones muy similares a las que encontrará en el mar peruano.

«Esta es una categoría en la que me inicié, la retomo para esta edición de los Juegos Bolivarianos en la que voy a buscar nuevamente la medalla de oro, hasta ahora la preparación ha sido fantástica, la hemos estado realizando en La Guaira y las condiciones han sido perfectas, muy similares a las que vamos a encontrar en Perú», confesó Rivera.

Equipación completa

La dotación está conformada por 32 piezas que incluyen tres uniformes de chaqueta y mono, dos de presentación y uno destinado para el calentamiento, dos chemises de presentación, dos franelas en juego para los entrenamientos, dos shorts de presentación, una sudadera, un leggin, un short de licra, un top de dama y una franelilla para caballeros.

También se incluyeron tres modelos de calzados, unas sandalias, un par de zapatos deportivos y un par de zapatos casuales. Entre los accesorios se añaden en el equipamiento un neceser, una gorra, una visera, un termo, lentes deportivos, una toalla de microfibra, una toalla de algodón, dos pares de medias deportivas, un bolso viajero y una maleta dura. Todas las piezas están identificadas con un estampado tricolor alusivo a Venezuela.

De acuerdo con lo informado por el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, la entrega de dotación que inició este lunes 10 de noviembre se extenderá hasta el miércoles 12 en la sede del Comité Olímpico Venezolano, en Caracas, para la entrega al resto de equipos que participará en la XX edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 que se desarrollarán desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre próximos.