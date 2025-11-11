Yonathan Daza dio continuidad a la que ya es su mejor temporada en la LVBP, alzándose con el Jugador con Más Sazón de la Semana, presentada por Maggi.

El jardinero, de los Leones del Caracas, ganó por primera vez en su carrera el galardón al arrasar con el pitcheo rival en el período comprendido entre el 4 y 9 de noviembre.

Yonathan Daza encabezó el circuito en el lapso descrito en bases alcanzadas (22), extrabases (5, igualado con Carlos Jesús Pérez, Lenyn Sosa y Leandro Cedeño), carreras impulsadas (10) y triples (2, empatado Eduardo Escobar y Antonio Piñero).

El toletero derecho, a su vez, compiló astronómica línea ofensiva de .423/ .423/.846 para OPS de 1.269 en los seis encuentros disputados en la semana, la cuarta de la ronda eliminatoria, que el Caracas terminó con récord de 5-1.

Yonathan Daza, de 31 años de edad, complementó su actuación con 11 hits, entre ellos también dos jonrones y un doble. Anotó cinco rayitas, se ponchó en cinco ocasiones y no recibió boletos en el septenario.

Tras la semana, el aragüeño fijó nuevas marcas personales de empujadas (18), pisadas al plato (18), cojines totales (58) y tribeys (3) en seis zafras de recorrido en la LVBP. En tanto, elevó a cinco su total de vuelacercas, para dejar cada vez más atrás su anterior tope de individual, de dos.

Yonathan Daza, de igual manera, es líder del circuito en extrabases (13), imparables (32), engomes (18), triples y almohadillas alcanzadas, con sólidos promedios de .348 /.358/ .630 en el campeonato.

Daza estuvo intratable en sus seis compromisos, conectando 11 hits en 26 turnos, con average de .423, 2 jonrones, 10 impulsadas y 5 anotadas.

Escoltas de Yonathan Daza

El oriundo de Maracay acaparó el 44 % de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la campaña. Superó al lanzador Harol González (14 %) de Caribes de Anzoátegui y al patrullero Simón Muzziotti (14 %) de las Águilas del Zulia.

El derecho González registró efectividad inmaculada y minúsculo WHIP de 0.75 en 9.1 entradas repartidas en dos aperturas. Se fue sin decisión en ambas presentaciones, pero sólo embasó a siete de los 34 que enfrentó en la semana, seis por hits y uno por bases por bolas. Ponchó, también, a un rival.

Muzziotti, entretanto, encabezó la liga en incogibles (16) y finalizó con estratosférica línea ofensiva de .571/.586/.750 en el septenario. Abanicó apenas una vez en 28 turnos, anotó seis rayitas y remolcó igual cantidad.

También fueron considerados por los votantes el pitcher Zac Grotz (13 %) ,el infielder Máximo Acosta (8%) y el serpentinero William Cuevas (2 %) de los Tiburones, al igual que el lanzador José Marcos Torres (2 %) de los Leones.

Ganadores al Jugador de la Semana Maggi en la 2025-2026:

– Aldrem Corredor (Leones) primera semana

– Balbino Fuenmayor (Caribes) segunda semana

– Harold Castro (Leones) tercera semana

– Yonathan Daza (Leones) cuarta semana