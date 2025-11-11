Tres nuevas Menciones Honoríficas tendrá el historial del Premio Luis Aparicio en su edición número 22, en las figuras de Elvis Andrus, Jackson Chourio y Miguel Rojas, quienes brillaron durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Andrus, de 37 años y retirado tras la campaña de 2023, fue exaltado el pasado 28 de junio al Salón de la Fama de los Rangers de Texas, en una ceremonia realizada en el Globe Life Field, sede de los texanos.

El excampocorto se convirtió en el 27mo jugador inmortalizado por los Rangers, club al cual defendió durante 12 de sus 15 temporadas en las Grandes Ligas, dejando un promedio vitalicio de .274, con 893 anotadas, 1.743 hits, 303 dobles, 48 triples, 76 jonrones, 636 remolcadas y 305 bases robadas, líder vitalicio de la franquicia en este departamento.

El aragüeño es tercero en los departamentos de anotadas y hits en la historia de los Rangers, a quienes defendió en dos Juegos de Estrellas y en dos Series Mundiales, dejando un gran legado de liderazgo y consistencia dentro de la organización.

Chourio no decayó

Chourio, por su parte, no decayó en su rendimiento en su segunda temporada en las Mayores y volvió a poner su nombre en el Club 20-20.

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, de 21 años, culminó la campaña con 21 jonrones y 21 bases robadas para desplazar a Mike Trout como el jugador más joven en la historia con múltiples temporadas en el Club 20-20.

Chourio consiguió de nuevo esta proeza pese a perderse 28 juegos por estar en la lista de lesionados. Llegó a 20 vuelacercas el 10 de septiembre ante los Rangers de Texas y a 20 estafadas el 26 de septiembre ante los Rojos de Cincinnati.

El año pasado también recibió una Mención Honorífica por ser el jugador más joven en conseguir una campaña 20-20.

Miguel Rojas también honrado

La última Mención Honorífica de la Temporada 2025 es para Rojas, quien se vistió de héroe en la Serie Mundial para ayudar a los Dodgers a convertirse en la primera franquicia en 25 años en ganar el título de manera consecutiva.

El utility, nacido en Los Teques, fue protagonista en el Clásico de Otoño después de no ver acción en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y salió desde la banca en el inning 13 del Tercer Juego ante los Azulejos de Toronto, que ganaron los californianos en 18 entradas.

Pero el mánager Dave Roberts le dio la confianza para abrir el Sexto Juego, con el club contra la pared y visitando Toronto, y fue clave a la defensiva para forzar a un Séptimo Juego, en el que conectó cuadrangular en el noveno inning para igualar las acciones y convertirse en un héroe eterno en Los Ángeles después que el club se impusiera 5-4 en 11 innings.

Las hazañas de Andrus, Chourio y Rojas permitieron que el Consejo Consultivo del Premio Luis Aparicio decidiera activar la condición especial en la cual se reserva el derecho de otorgar, de manera extraordinaria, una o más Menciones Honoríficas a uno o más venezolanos que hayan logrado algún hecho relevante en las Grandes Ligas.

En esta 22da edición se llega a un total de 41 Menciones Honoríficas otorgadas desde la creación del Premio Luis Aparicio en 2004, la primera de ellas entregada a Oswaldo Guillén hace 20 años, en 2005, por convertirse en el primer mánager latinoamericano en dirigir una Serie Mundial.

El Premio Luis Aparicio, que tuvo como ganador en este 2025 a Eugenio Suárez, es avalado por el propio inmortal de Cooperstown y Major League Baseball, presentado por

Maltín Polar, auspiciado por Simple Fibray KIA South Dade, y fue creado en 2004 por Line Up Internacional para honrar a nuestro único representante en Cooperstown, galardonando anualmente al pelotero venezolano más destacado de la temporada de Grandes Ligas.