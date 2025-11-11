Yasiel Puig adelantó una semana su llegada al Magallanes. Asegura el cubano que fue porque vio en el calendario el juego del martes 11 de noviembre contra los Tiburones de La Guaira, su antiguo equipo. Pero también coincidió esa fecha en Valencia con un trance.

El slugger estaba pautado para reportarse el 15 del mes en curso. Sin embargo, terminó aterrizando en Venezuela, exactamente, una semana antes, en medio de una crisis de bateo y resultados que desembocaron en el despido del mánager Eduardo Pérez y el anuncio de Yadier Molina como su reemplazo.

“Espero poder apoyar al equipo para salir de la mala racha. Ya estamos más unidos con los importados que van a estar llegando. Estaremos en una buena posición”, dijo Yasiel Puig al departamento de prensa del Magallanes el lunes. “Decidí adelantar mi vuelo luego de hablar con mis compañeros y Federico (Rojas, gerente deportivo)”.

El antillano entrenó en el Estadio José Bernardo Pérez la mañana del domingo, antes de que los maderos del Buque despertaran con su mejor actuación de la campaña contra los Leones, en Caracas. Y el lunes tomó un par de turnos en el encuentro del Taxi Squad contra la academia de los Rays de Tampa Bay, para seguir su puesta a punto.

A pesar de ese indicio de mejoría en la capital, el Magallanes arrancó la quinta semana de la ronda eliminatoria en el último lugar de la tabla de clasificación, en buena medida por ser el peor equipo del circuito en carreras anotadas (79, 18 menos que Caribes de Anzoátegui, el segundo peor), extrabases (42), promedio de bateo (.235), OBP (.331), slugging (.342) y, por tanto, en OPS (.673, único por debajo de .700).

La expectativa con Yasiel Puig

En el alto mando del Magallanes esperan que la versión que vean de Yasiel Puig en esta campaña sea más parecida a la de la zafra 2023-2024, cuando irrumpió en la LVBP con línea ofensiva de videojuego de .418/.518/.846 y 10 jonrones en 25 careos. Y lejana a la que tuvo el certamen pasado, con magros promedios de .242/.333/.403 y apenas dos vuelacercas en 17 duelos.

“Todas las energías están puestas en ese juego del martes contra el equipo que me hizo debutar acá en Venezuela y le di un campeonato”, comentó Yasiel Puig sobre ese reencuentro con los escualos. “Me toca ahora con el gran Magallanes”.

El toletero derecho, de 34 años de edad, tiene average de por vida en el circuito con corredores en posición anotadora de .268 (de 41-11) con 20 carreras empujadas. En esa situación, el bateo del Magallanes es, también, el peor de esta contienda, con promedio de .226 (de 190-43) con apenas 63 remolcadas.

No obstante, la principal interrogante con Yasiel Puig será su estado físico. No juega desde mayo, cuando una lesión en el hombro izquierdo desencadenó que fuera dejado en libertad por los Kiwoon Heroes de Corea del Sur. Alcanzó a disputar apenas 40 encuentros este año en Asia y terminó con anémicos promedios de .212/.285/.340 en 172 viajes al plato.

Puig optó por evitar la cirugía, aplicarse una inyección rica en plaquetas y descansar el resto del verano boreal, para probarse nuevamente en este invierno, con objetivos y físico renovados, anhelan él y el Magallanes.