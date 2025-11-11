Nick Kurtz, de los Atléticos, y Drake Baldwin, de los Bravos de Atlanta, fueron proclamados este lunes como los ganadores del premio Novato del Año en las ligas Americana y Nacional de las Grandes Ligas.

Kurtz fue consagrado como el mejor de la Liga Americana y Baldwin, de la Nacional.

Los galardones fueron definidos en una votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA)

Kurtz, quien fue escogido de forma unánime, se impuso en la votación a Roman Anthony, de los Medias Rojas de Boston, y a Jacob Wilson, su compañero en Atléticos.

Baldwin, quien fue marcado en 21 boletas, superó en la elección a Cade Horton, de los Cachorros de Chicago, y a Caleb Durbin, de los Cerveceros de Milwaukee.

En su primera experiencia en la MLB, Kurtz, de 22 años, lideró las mediciones de extrabases (64), jonrones (36), carreras remolcadas (86), vueltas anotadas (90), ‘slugging’ (.619) y ‘OPS’ (1.002).

Kurtz es el noveno jugador de los Atléticos que gana este premio y se une a los ya ilustres premiados Mark McGwire (1987) y el cubano José Canseco (1986).

Kurtz, quien bateó para promedio de .290 y fletó 26 dobles en 117 partidos, es una de las principales apuestas de los Atléticos para formar un grupo competitivo en su transición hacia Las Vegas, donde se espera jueguen como dueños de casa a partir de 2028.

Baldwin destacó en la plantilla de Bravos en una temporada en la que tuvieron que lidiar con lesiones de figuras como el venezolano Ronald Acuña Jr., así como Chris Sale y Sean Murphy, a quien sustituyó.

El jugador de 24 años, quien vio acción en 124 encuentros, mandó 19 pelotas sobre la pared, con 18 dobles y tres triples. Empujó 80 carreras y pisó el plato en 56 ocasiones. Llegó a ser bateador designado.

Baldwin se ha convertido en el primer jugador de los Bravos en conquistar el premio desde el venezolano Acuña Jr. en 2017.