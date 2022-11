Upata.- Los habitantes del sector Pugas Padilla, han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de mantenimiento que necesita el puente de esa zona, motivado a eso, está a punto de ceder y de ser así, estaría perjudicando a los sectores de La Caramuca, Libertador, 19 de abril, calle Piar y 23 de enero, ya que muchos habitantes circulan por ese tramo hacia sus sitios de trabajos, escuelas y liceos

El pasado año, los habitantes habían denunciado que el puente estaba a punto de colapsar, debido a la falta de limpieza en la Quebrada Cupapuicito, la cual cada vez que llueve, el agua sobrepasa el puente llevando barandas, asfaltado y columnas.

Mario González, residente mencionó que se ha dado a conocer a las instituciones del gobierno, sin embargo, no han dado respuestas, “por no realizarse el mantenimiento a la quebrada, el puente no estaría a punto de ceder, donde escombros, maleza y toda clase de desperdicios evita que las aguas puedan circular libremente”.

Vía del puente en mal estado

De igual forma, el asfalto que esta por encima del puente, ente está desgastado, carcomido por el paso de las aguas, al igual, las estructuras del mismo, no es resistente al periodo de invierno, “en cualquier momento se puede venir abajo y representar un peligro, además de pasar eso, muchas familias quedarían incomunicadas, por lo tanto, González hizo un llamado a los funcionarios hacer la reparación del puente de inmediato.

Soy Nueva Prensa Digital Piar