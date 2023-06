El tordillo Arcangelo con la monta del jinete venezolano Javier Castellano se impuso de manera sensacional en la edición 155 del Belmont Stakes Grado 1, que se corrió este sábado 10 de junio, en el Hipódromo de Nueva York, tercera gema de la triplecorona de la hípica norteamericana.

El zuliano Javier Castellanos, sobre lomos del potro Arcangelo, ganó el clásico Belmont Stakes de Nueva York, tercero de la triple corona hípica de Estados Unidos. Antes había ganado el Kentucky Derby sobre otro caballo, Mage. Le faltó el Preaknes para ser triplecoronado en este año 2023.

Con esta victoria Castellano se convirtió en el primer venezolano en triunfar en las tres joyas de la triplecorona norteamericana.ç

Llevó de las riendas el jinete criollo a Arcangelo, hijo de Arrogate, nieto materno de Tapit y de su abuela hermana de Rags To Richies, la ganadora del Belmont Stakes 2007.

Gran carrera

Partiendo desde el puesto Nro. 3, Arcangelo tuvo una buena salida en la que se acomodó entre el 4to y 5to lugar por centro de cancha, donde se acomodó entre los 400 y 800 metros y ya en los 1200 metros era tercero en la carrera.

Para entrar a la curva de la recta final, Castellano pasó con Arcangelo pegado a la baranda, tomando absoluto control de la competencia, y poder aguantar los embates en unos 100 metros donde se lució como todo un campeón.

El caballo que es propiedad del stud Blue Rose Farm, era el de menor precio de los que corrieron el Belmont Stakes, que se llevó a cabo sobre una distancia de 2400 metros, con premios para el primer lugar de 900 mil dólares.

La gesta de Castellano y Arcangelo, permitió a la entrenadora Jena Antonucci, convertirse en la primera mujer en alcanzar el Belmont Stakes, en lo que es parte de esta historia del ejemplar que fue criado en Kentucky por Don Alberto Corporation.

Los tiempos de la carrera de Arcangelo fueron como parciales agenciados: 23”63 (400 metros), 47”69 (800 metros), 1’12”56 (1200), 1´37”41 (1600) y, 2’02”68 (2000). Tiempo Final: 2’29”22 (149”23).

Arcangelo con este triunfo se suma a los siguientes caballos Comendable (2000), Point Given (2001), Sarava (2002), Empire Maker (2003), Birdstone (2004), Afleet Alex (2005), Jazil (2006), Rags To Richies (2007), Da´Tara (2008), Summer Bird (2009), Drosselmeyer (2010), Ruler On Ice (2011), Union Rags (2012), Palace Malice (2013), Tonalist (2014), American Pharoah (2015), Creator (2016), Tapwrit (2017), Justify (2018), Sir Winston (2019), Tiz The Law (2020), Essential Quality (2021), Mo Donegal (2022) como ganadores de la importante prueba hípica.

De Javier José Castellano, quien nació, el 23 de octubre de 1977, en Maracaibo, Venezuela, además de convertirse en el primer jinete venezolano en comparación a los connacionales en ganar el Belmont Stakes, para sumar las tres carreras de la Triple Corona de USA, pasó a ser el mas ganador de pruebas de la Triple Corona de USA, con el Kentucky Derby (con el caballo Mage 2022); Dos Preakness Stakes (con Bernardini 2006 y Cloud Computing 2017) y ahora un Belmont Stakes (Arcangelo 2023).