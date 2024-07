Los sitios turísticos de Upata, llevan más de ocho años sin ser atendidos, lugares que son de recreación y esparcimientos para pobladores y visitantes de la localidad, pero, por el estado de abandono, muchos se han perdido entre maleza, escombros, mojo y otros factores que han sido parte de olvido, por tanto, los upatenses solicitan a la Dirección de Turismo, afincar más su atención a dichos espacios.

Luis Arévalo, usuario comentó que sitios como La Virgen de la Paz, Piedra Santa María, El Calvario, El Mirador, al igual, que balnearios de Upata, fueron un atractivo turístico comúnmente visitados por los habitantes de la localidad, visitantes y turistas.

“Hoy están en el olvido, sólo quedan los recuerdos de lo que una vez sirvió como esparcimiento, diversión, entretenimiento y visita, para muchas personas”, dijo.

Sitios emblemáticos

La Virgen de La Paz, ubicada en el sector 3 de mayo, es un sitio que se ha vuelto inseguro, la estructura de yeso, perdió uno de sus dedos motivado a la destrucción por parte de antisociales, sumado a eso, nunca ha sido recuperada con pintura y todo el sitio está cubierto de maleza.

La Piedra Santa María, es tomada en cuenta en época de Semana Santa, el resto del año la maleza cubre parte de ese espacio, asimismo, El Calvario, también es visitado el 3 de mayo de cada año.

“Los entes gubernamentales no se preocupan por recuperar los espacios turísticos del municipio Piar, aquí no tenemos donde llevar a nuestros hijos a distraerse, porque no existe nada de turismo en esta ciudad”, informó Carmen Guzmán.

Balnearios que fueron historia

Entre los sitios turísticos del municipio estaban los balnearios Consolidado y Cogoyal, Ríos de la represa de Guri, los cuales, eran muy concurridos en las épocas de vacaciones y Semana Mayor, ahora, los piarenses deben salir hacia otros municipios a llevar a sus familias a visitar, lo cual, influye el gasto y logística, durante la estadía.