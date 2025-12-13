La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró este viernes un paro armado de 72 horas desde el 14 de diciembre, en rechazo a las «amenazas de intervención imperialista» y la «nueva fase neocolonial» del presidente Donald Trump.

«La injerencia norteamericana pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales, despojo al que nos oponemos», afirmó el ELN en comunicado. Pidió a civiles abstenerse de transitar carreteras y ríos, asegurando respeto a personas y bienes.

El paro inicia el 14 de diciembre a las 06:00 hora local (11:00 GMT) y concluye el 17 a la misma hora. Operan en 231 municipios de 19 departamentos –bastiones en Chocó, Norte de Santander y Arauca– y 8 estados venezolanos, según Insight Crime. Restringirán vehículos, movilidad, comercios y amenazarán incumplimientos.

Críticas a EE.UU. y contexto interno

El ELN cuestiona el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y Pacífico –cerca de costas venezolanas y colombianas– contra narcotráfico, con más de 80 muertos en ataques a lanchas. En noviembre denunció «intimidación para imponer saqueo»; ahora exige: «Las decisiones sobre Colombia se toman aquí, no en Washington».

El anuncio surge tras el vencimiento en agosto de 2024 de un cese bilateral, sin reactivación. La ‘paz total’ de Gustavo Petro estancada con el ELN, mientras organismos internacionales alertan del agravamiento del conflicto armado.