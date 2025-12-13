Los más de 2,5 millones de chilenos que votaron por Franco Parisi (19,7%) en la primera vuelta presidencial emergen como el factor decisivo en el balotaje de este domingo entre la progresista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, hastiados de la política tradicional y ajenos al eje izquierda-derecha.

Parisi cerró campaña votando en blanco y calificó probable triunfo de Kast como «mala noticia», pero sus seguidores del Partido de la Gente (PDG) –irregular, voluble y sin disciplina partidista– no lo imitarán necesariamente, advierten expertos a EFE.

Representan clase media estancada, especialmente en regiones mineras del norte, que aspiraba a movilidad social post-dictadura de Pinochet (1973-1989) pero vio frustrada esa promesa. Rechazan extremos, defienden «sentido común» y culpan al Estallido Social de 2019, Piñera (2018-2022) y Boric por no resolver su rezago.

«La movilidad social fue clave en transición, pero generó frustración por promesa incumplida», explica Claudia Heiss (Universidad de Chile). Este segmento –emprendedores, jóvenes sin política– prioriza individualismo sobre proyectos colectivos.

Testimonios y tendencia derechista

Francesca Moya, 37 años, secretaria en Puente Alto (clase media pobre), votó Parisi por atender «olvidados»: «Me cargan los extremos. Tengo mi salón de pestañas». Fernando Sangüesa, estudiante en Viña del Mar, optará por Kast: «Es empresario con contactos; comunismo no sirve».

Expertos predicen trasvase a ultraderecha: Kenneth Bunker (Universidad San Sebastián) cita liberalismo económico similar y rechazo a continuidad de Jara-Boric. Heiss advierte que «ni izquierda ni derecha» suele inclinar a la derecha. En plebiscito interno PDG, prevaleció voto nulo/blanco.