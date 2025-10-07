La Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Panamá anunció la reactivación formal de sus servicios consulares, una medida largamente esperada que pone fin a una suspensión de más de un año, iniciada en julio de 2024.
Este restablecimiento busca optimizar la gestión de trámites y garantizar una atención más eficiente para la comunidad venezolana residente en el país centroamericano.
La suspensión de los servicios consulares se originó en el contexto de una crisis diplomática entre Panamá y Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se vieron afectadas el 29 de julio de 2024, cuando el presidente panameño José Raúl Mulino anunció el retiro de todo el personal diplomático y puso las relaciones en «suspenso».
Esta decisión fue una respuesta directa al no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas celebradas el día anterior, el 28 de julio de 2024.
El gobierno panameño, junto a su homólogo Nicolás Maduro, se distanciaron tras cuestionar los resultados y exigir una revisión completa del sistema de escrutinio y las actas electorales, alegando que no reflejaban la genuina voluntad popular.
Jornada Especial de Entrega y Servicios Integrales
La reapertura formal se inició este lunes con una jornada de atención especial dedicada exclusivamente a la entrega de pasaportes y prórrogas pendientes. Esta jornada inicial se extenderá hasta este martes, en un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., con el objetivo de aliviar la acumulación de documentos que quedó rezagada durante la interrupción de los servicios.
A partir del 8 de octubre, la Sección Consular reanuda sus servicios integrales de manera completa. Esto incluye una amplia gama de trámites como documentación, asistencia legal y apoyo en emergencias. Esta medida beneficiará directamente a los venezolanos residentes en Panamá, quienes han enfrentado serias dificultades para regularizar su estatus migratorio y obtener documentos de identidad durante el período de suspensión.
Con esta reactivación, se espera que la comunidad venezolana pueda realizar trámites esenciales que han estado paralizados, marcando un paso hacia la normalización en la atención a sus ciudadanos en el exterior.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!