Netflix lanzó el tráiler oficial de la quinta temporada de Emily en París, una entrega que marca un giro importante en la historia de la publicista Emily Cooper, interpretada por Lily Collins.

Por primera vez, la serie creada por Darren Star abandona las calles parisinas para trasladar su energía y estilo a la Ciudad Eterna.

Emily lidera una nueva sucursal en Roma

El adelanto revela que Emily se muda a Roma para asumir la dirección de una nueva sede de la agencia Grateau. Este cambio no solo implica nuevos desafíos profesionales, sino también una reinvención personal que la impulsa a tomar decisiones más arriesgadas.

La trama profundizará en las tensiones laborales, los roces creativos y las oportunidades que surgen cuando el personaje se enfrenta a un entorno desconocido pero estimulante.

Romance y conflicto en la Ciudad Eterna

Uno de los ejes narrativos será la relación entre Emily y Marcello, el italiano interpretado por Eugenio Franceschini, cuyo vínculo comenzó a desarrollarse en la segunda parte de la cuarta temporada.

Asimismo, la historia promete contrastar el carisma parisino con la pasión italiana, explorando cómo ambos mundos influyen en la protagonista.

Una apuesta visual más ambiciosa

Además de Roma, la producción incorpora locaciones icónicas como el palacio Danieli en Venecia, elevando la propuesta estética y ofreciendo un viaje visual más amplio. Lily Collins describió a Emily como “más valiente y fuerte” en esta etapa, reflejando la evolución del personaje tras el éxito de temporadas anteriores.

Estreno antes de Navidad

Finalmente, la quinta temporada constará de 10 episodios y llegará a Netflix el 18 de diciembre, consolidando a Emily en París como una de las comedias más vistas y coloridas de la plataforma.