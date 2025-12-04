Sujetos armados a bordo de dos vehículos robaron una motocicleta Super DT roja a un ciudadano en el sector Río Yocoima, en el área III de Unare, Puerto Ordaz, el asalto ocurrió en horas de la mañana de este miércoles.

Los delincuentes se desplazaban en un Mitsubishi Signo gris sin placas y un Chery Orinoco blanco. Interceptaron a la víctima mientras esta se movilizaba en su moto y, a punta de pistola, la obligaron a entregarla.

La víctima no opuso resistencia y los asaltantes huyeron con rumbo desconocido, llevando la moto que era su principal medio de transporte para realizar labores en distintos sectores de Puerto Ordaz.

Este no sería un caso aislado; existen reportes de otros ciudadanos que han sido víctimas de robos con el mismo modus operandi en la ciudad.

Las autoridades policiales desplegaron un operativo en Río Yocoima y áreas cercanas, pero hasta el momento no han logrado localizar a los responsables.