Luego de asegurar el primer lugar del medallero de la disciplina con las preseas áureas de Karen León y Zunilda Chávez, la selección nacional de judo cerró con broche de oro su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 ganando la medalla dorada en la prueba de equipos mixtos, reafirmando el predominio del judo venezolano en el tatami bolivariano, que termina con cinco medallas de oro, cuatro platas y ocho bronces.

El combinado formado por Anriquelis Barrios, Karen Leon, Audreys Pacheco, Samuel Corzo, Luis Pariche y Andrés Pariche quedó invicto en el round robin contra los equipos de Colombia, República Dominicana y la local Perú, a la que el equipo nacional venció cuatro combates a dos, con Andrés Pariche, Samuel Corzo, Karen Leon y Audreys Pacheco ganando sus combates.

En el segundo enfrentamiento, los criollos superaron a República Dominicana 4-1, con Corzo, Pacheco y Pariche repitiendo puntos, y Anriquelis Barrios sumando el triunfo decisivo de la ronda, mientras que en el tercer choque contra Colombia, Samuel Corzo, Anriquelis Barrios y Karen León le dieron al combinado patrio los puntos para hacerse con la medalla de oro, con León anotándose el tanto definitivo ante la neogranadina Brigitte Carabali.

Atletas guayanesas destacan entrega del equipo

León destacó la entrega del equipo y su felicidad por haber logrado el punto final. «Es equipo joven, pero es una juventud que está dando el todo por el todo. El equipo salió muy decidido a ganar. Teníamos que ratificar el campeonato por equipos que logramos en los últimos Bolivarianos», sentenció la judoca olímpica Venezolana.

Anriquelis Barrios resaltó la preparación de cerca de un año para los Juegos Bolivarianos y calificó el resultado como muy importante para el judo nacional. «Estoy muy emocionada porque he regresado a unos Juegos Bolivarianos, quizás sean los últimos, y estoy contenta de que este sea un equipo nuevo y fresco y los seguiré acompañando», agregó la medallista de oro guayanesa.

Kata para cerrar

La acción del judo bolivariano cerró con el kata en duplas mixtas. En el katame no kata (formas de control), Jender Guevara y Jesús Farías se quedaron con la medalla de Bronce, al igual que Jellyfel Guevara y Henry Vargas en el kime-no-kata (formas de decisión). El mejor resultado fue en el nage-no-kata (formas de proyección), donde Ángel Harry y Jender Guevara se llevaron la medalla de plata.