Emma Heming Willis, esposa del reconocido actor Bruce Willis, compartió un conmovedor testimonio sobre cómo la demencia frontotemporal (DFT) ha transformado la vida de su familia.

En una entrevista con Diane Sawyer, transmitida por ABC News en el especial Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado, Heming reveló que el protagonista de Duro de matar ya no reside en el hogar familiar.

Un traslado necesario para su cuidado

Según explicó, la decisión de mudar al actor a una casa adaptada para recibir cuidados médicos permanentes se tomó “hace algún tiempo”.

Willis, de 70 años, vive ahora en una vivienda de una sola planta, cercana a su familia, donde recibe atención profesional las 24 horas del día. Esta medida, afirmó su esposa, busca garantizar tanto la seguridad del intérprete como la tranquilidad de su entorno.

Impacto en la dinámica familiar

El cambio no ha sido sencillo. Heming, madre de Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11), confesó que dejó de organizar actividades infantiles en casa al notar que los ruidos y movimientos alteraban a Bruce.

No obstante, aseguró que tanto ella como sus hijas visitan con frecuencia al actor: “Voy al menos dos veces al día, para desayunar y cenar. Es nuestro segundo hogar”, señaló.

Una batalla contra el tiempo y el lenguaje

Aunque físicamente Willis se mantiene activo, la enfermedad ha reducido drásticamente su capacidad de comunicarse.

“El lenguaje está desapareciendo. Pero hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma distinta de comunicarnos con él”, dijo Emma, conmovida.

Finalmente, la entrevista retrata un capítulo doloroso pero lleno de resiliencia en la vida de la familia Willis, que continúa enfrentando la enfermedad con fortaleza y amor.