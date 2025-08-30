El venezolano Leopoldo Maduro Vollmer contrajo matrimonio este sábado 30 de agosto con la princesa María Carolina de Liechtenstein en la Catedral de San Florín, en Vaduz.

La ceremonia reunió a destacadas personalidades, entre ellas la primera ministra del principado, Brigitte Haas, y miembros de la familia real europea, incluida la princesa Margarita de Luxemburgo.

El anuncio y el contexto

El compromiso de la pareja se hizo público en octubre de 2024, cuando la Casa Real de Liechtenstein compartió en Instagram fotografías de María Carolina y Leopoldo mostrando el anillo.

El principado, que limita con Suiza y Austria, es uno de los países más pequeños de Europa, con apenas 50.000 habitantes, pero su familia real está considerada una de las más acaudaladas del continente gracias al imperio bancario del príncipe Hans-Adam II.

La princesa María Carolina

Nacida en 1996, María Carolina es la segunda hija del príncipe heredero Alois y su esposa Sofía de Baviera.

Estudió en Suiza y más tarde en la prestigiosa escuela de diseño Parsons, en Nueva York y París, donde se graduó en 2020 como diseñadora de moda. Actualmente reside en Londres, ciudad en la que también trabaja en la industria de la moda.

El caraqueño en la corte

Leopoldo Maduro Vollmer, de 34 años, cursó sus primeros estudios en el colegio San Ignacio de Caracas, antes de mudarse a Inglaterra. Allí asistió al Harrow School y posteriormente a la Universidad de St. Andrews, además de completar un postgrado en Cambridge.

Con experiencia en finanzas en Nueva York y París, desde 2016 vive en Londres, donde se desempeña como gestor de inversiones.

Hijo de Sofía Vollmer –hermana de Alberto Vollmer, CEO de Ron Santa Teresa–, Leopoldo también está vinculado al ámbito cultural a través del trabajo de su madre como comisaria de arte y programadora en Estados Unidos.

¿Un rey venezolano?

Pese a la unión, la “Ley Sálica” vigente en Liechtenstein impide que las mujeres y sus descendientes hereden el trono, por lo que María Carolina y su esposo no forman parte de la línea sucesoria.

Este no es el primer caso de un venezolano en la realeza, explica El Estímulo. Jameel Alexander Thermiotis, de ascendencia griega, también se convirtió en príncipe consorte al casarse con la princesa Iman de Jordania.