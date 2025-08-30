Cuba recibió este sábado un buque procedente de Venezuela con un donativo de alimentos, fertilizantes y semillas con el que se inaugura la ruta naviera y comercial de los países de la alianza regional ALBA, según anunció el primer ministro de la isla caribeña, Manuel Marrero.

El buque “Manuel Gual” atracó en la terminal de contenedores de Mariel (situado a 45 kilómetros al oeste de La Habana), acorde con las imágenes publicadas en redes sociales por el jefe del Gobierno cubano, quien también asistió al acto de recibimiento de la carga.

“En nombre del Partido, del Estado, del Gobierno y del pueblo cubanos, agradecemos la solidaridad de Venezuela y ratificamos, ante las amenazas imperialistas, nuestro absoluto respaldo a la Revolución Bolivariana y a la integración latinoamericana y caribeña”, apuntó Marrero en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe rechazado por La Habana.

La carga enviada por Caracas incluye “alimentos para el abastecimiento de la población y la cría de animales, así como fertilizantes y semillas, con el objetivo de contribuir al bienestar del pueblo cubano”, detalló la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro, dijo que el donativo “forma parte del programa de recuperación económica que ambos países desarrollan de forma conjunta”, según la fuente.

Según el diplomático venezolano, en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2024, se acordó “diseñar e implementar una solución de transporte marítimo regional que impulse el desarrollo productivo y sostenible de los países miembros”.

“Esta solución busca establecer un modelo comercial que reduzca los costos logísticos, potencie nuevos nichos productivos, amplíe el mercado para los productores y genere beneficios directos para los consumidores”, agregó, citado por ACN.

La ALBA, fundada en 2004, está conformada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

Cuba y Venezuela, ambas bajo sanciones económicas de Estados Unidos, mantienen estrechos vínculos políticos desde 1999 con la llegada al poder del venezolano Hugo Chávez (1954-2013).

