Como parte del plan integral de rehabilitación vial impulsado por el Gobierno Bolivariano, la gobernadora Yulisbeth García y el alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, inspeccionaron trabajos de asfaltado que se ejecutan en Ciudad Bolívar, donde se han colocado más de 6.700 toneladas.

Las laboras se llevan a cabo actualmente en la avenida República y el Paseo Gaspari, a fin de garantizar el embellecimiento de esta zona y brindar mayor seguridad vial a los bolivarenses.

Durante el recorrido, la gobernadora García destacó el compromiso con las mejoras de los servicios públicos, a través de las 7 Transformaciones; consolidando con la 2T las ciudades más humanas, con más atención, mejor vialidad y más oportunidades para el vivir bien.