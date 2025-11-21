Hune, una startup argentina, fundada en 2021, esta redefiniendo el futuro de los accesorios electrónicos al integrar la sostenibilidad total y la economía circular en su cadena de producción.

La propuesta de Hune se basa en un proceso innovador de aprovechamiento de materiales post-consumo, utilizando plástico recuperado de electrodomésticos y dispositivos absoletos, como monitores, licuadoras, carcasas de televisores que ya han sido desechados.

Esta materia prima reciclada es la base para la fabricación de toda su gama de productos, que incluyen auriculares, cargadores y cables.

Todos los productos de la empresa cuentan con la certificación Global Recycled Standard, una norma internacional voluntaria que verifica el contenido de materiales reciclados y asegura prácticas sociales y ambientales responsables en su producción. Desde su inicio, la empresa ha logrado utilizar más de 7.000 kilogramos de plástico del flujo de residuos, demostrando que los modelos de negocio circulares no solo son viables, sino también escalables.

La marca, liderada por su fundador Dino Zweig, opera bajo la misión de crear tecnología que «circule y no quede descarte».

Para Zweig, el residuo electrónico es el material de alto valor del accesorio del mañana. Su objetivo es ofrecer a los consumidores una alternativa de alto rendimiento que cumpla con los más altos estándares de calidad, mientras se reduce el impacto ambiental.

La innovación de Hune va más allá de los materiales. La empresa ha implementado un enfoque integral que combina diseño, conciencia ambiental y tecnología, demostrando que es posible construir un futuro más sostenible sin sacrificar funcionalidad ni estilo. Con su propuesta, Hune no solo transforma basura electrónica en productos útiles, sino que también inspira a consumidores y empresas a repensar su relación con los recursos y el consumo.