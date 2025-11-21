La Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) confirmó a Venezuela como sede de la segunda edición de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se realizarán en las ciudades de Caracas, Miranda y La Guaira el próximo año, a la vez que se ratificó a la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, como primera vicepresidenta del organismo.

La reunión, llevada a cabo en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de capital peruana, Lima, se celebró en el marco de la Asamblea General del ente, que contó con la participación de los representantes de los comités olímpicos de los países que integran la ODEBO, así como por las autoridades encabezadas por su presidente, Baltazar Medina.

«Salimos de la asamblea ratificando a Caracas como sede en el 2026 de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, donde todo nuestro ejecutivo nacional, a través del ministro Franklin Cardillo, el comité organizador, presentó lo que será el abreboca de estos juegos. Estamos convencidos de que Caracas, La Guaira y Miranda mostrarán de que estamos hechos los venezolanos», destacó la primera vicepresidenta de la ODEBO, María Soto.

Compromiso de Estado

El viceministro de deporte de alto rendimiento, Henyelberth Herrera, ratificó el compromiso del estado venezolano, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, con la organización de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, así como con los Juegos Deportivos Nacionales, a los que se invitó a la ODEBO para que observen como se desarrolla la competencia.

«Ratificamos el compromiso del gobierno venezolano para la organización de los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2026, así como con la participación de Venezuela en los presentes Juegos Bolivarianos», dijo Herrera.

A su vez, expresó que «expusimos el desarrollo deportivo que hemos tenido este año con los Juegos Nacionales Escolares y los Comunales, a la vez que los invitamos a participar en los Juegos Nacionales del próximo año para que vean la muestra de como realizamos los eventos deportivos en Venezuela».

Plena confianza

El presidente de la ODEBO, Baltazar Medina, remarcó la confianza que le tiene el organismo al país, esto gracias a la experiencia, la trayectoria y la cultura deportiva mostrada por Venezuela en la celebración de diferentes competencias a nivel nacional e internacional.

«Creo que tienen todos los méritos para tener ese reconocimiento por parte de la ODEBO, pero adicionalmente para la ODEBO es muy tranquilizante que un país con la experiencia y la trayectoria deportiva y el conocimiento en organización de eventos deportivos como Venezuela, reciba esta responsabilidad», celebró Medina.