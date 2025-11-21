Con gran entusiasmo y con una previa bien interesante, el capítulo final, es decir, la VI Válida del campeonato nacional de velocidad quedó listo para cumplirse este sábado 22 de noviembre en las instalaciones del Autódromo Internacional Simón Bolívar de Ciudad Guayana.

Las competencias de todo un espectáculo de automovilismo de primer impacto, tendrá en esta ocasión, la fortuna de contar como líder de la categoría EasyCivic, al chico del patio, el joven Francisco Gabriel Vieira del Team AutoMax, al frente en su categoría con 176 puntos, 44 más que su cercano perseguidor Andrés Millán -Team Chronus- y 54 del piloto Salvatore Benenati, tal vez los más acérrimos rivales para llevarse la corona nacional de esta versión.

Luego de haber transitado una ruta que arrancó el 6 de abril, las competencias de las categorías EasyCivic y la EasyCivic-pro, con las cuales se inició el Campeonato Nacional de Velocidad organizado por San Carlos Grup tendrá una prueba de fuego de gran repercusión, este sábado.

Programa de las carreras

De acuerdo a lo que se conoció del programa de competencias, está fijado que la primera competencia, arranque a las 10:00 am del referido sábado 22 de Noviembre, con las competencias de ambas categorías, y una exhibición de Motovelocidad de alta cilindrada -1000 cc-, además de la presencia del automóvil conocido como “La Ley” -el Porsche más famoso y rápido de Venezuela-, además habrá música en vivo y una feria de comida en los tres sectores de acceso para el público, a saber VIP, Terraza y General.

Para darle toque final de gran interés, la culminación del Campeonato Nacional de Automovilismo en Ciudad Guayana, contará con el patrocinio de Eway-Racing, disputándose las copas en cada una de las dos finales de la competencia.

Entradas vuelan

A dos días del evento, la organización del evento dio a conocer al ser consultada sobre el particular, que se ha mantenido la venta de boletas para el espectáculo automovilístico, con los tres costos que se dieron a conocer y reiteró algunas condiciones para favorecer la comodidad de los asistentes en cada una de las tres plazas disponibles.

«Estar con tranquilidad, cabeza fría y pensar cada curva»

Francisco Gabriel Vieira es primero en la clasificación Easy Civic, con 176 puntos, y lo consultamos sobre los sentimientos que posee en la víspera de lo que pudiera ser una gran victoria en lo personal, y para su equipo de trabajo, amén de su padre.

«Estoy muy contento y con ganas, ya que comience esta carrera y siempre con cabeza».

Al preguntarle sobre lo que considera le ha enseñado su padre –el reconocido piloto Francisco Vieira- para llegar a un momento como este, definitorio de la categoría a la que llega como líder en la última carrera.

«Me ha enseñado muchas cosas, y sobre todo que tenga calma y a pesar de que estemos bien posicionados en el campeonato, siempre debemos estar con tranquilidad, cabeza fría y pensar cada curva».

El hecho de ser «el muchacho de la película» por tratarse de que podría alcanzar el título, corriendo en el que luce en la actualidad, espectacular circuito Autódromo Internacional Simón Bolívar de Cuidad Guayana.

P: ¿Qué siente ese corazón guayanés, que piensa…?

R: Estoy muy contento, está muy bonito y está perfecto el Autódromo y las condiciones y más contento imposible.

P: ¿Qué debemos hacer, invitar a la gente que venga a la competencia, o invitamos a la gente a qué venga a ver tu coronación?

R: Qué vengan a disfrutar de un buen evento, y ojalá se de todo bien, y salga todo a nuestro favor.