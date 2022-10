“En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán?» Jesús respondió: «Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: ¡Señor, ábrenos! Pero les contestará: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: Nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: No sé de dónde son ustedes. ¡Aléjense de mí todos los malhechores! Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el Reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos.»

Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana, Venezuela

La Iglesia universal celebra hoy la fiesta, entre otros santos, en honor al Beato José Gregorio Hernández Cisneros OFS, fue un médico, científico, profesor, filántropo de vocación católica, y franciscano seglar. Nació en Isnotú estado Trujillo Venezuela, el 26 de octubre de 1864 y murió en Caracas el 29 de junio de 1919. En 1949, la Iglesia católica comenzó el proceso de canonización para declararlo santo. En 1986, el Papa San Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró «venerable». El proceso se renovó el 18 de enero de 2021, luego de un milagro atribuido a su persona en San Fernando de Apure, en el que una niña se habría recuperado de una herida de bala gracias a su intercesión. El papa Francisco autorizó la misa de beatificación de José Gregorio Hernández, realizada el 30 de abril de 2021, siendo asignada su celebración litúrgica el día 26 de octubre. Es de hacer notar que para la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela y buena parte de Latinoamérica José Gregorio Hernández, aunque todavía no a sido declarado por la Iglesia, es un santo sentimental, por lo que es llamado el Médico de los Pobres.

Y la liturgia diaria, nos presenta al Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versos del 22 al 30. En el que se destaca la labor y misionera de nuestro Señor JESUCRISTO y el encuentro con un transeúnte, que lo abordó para preguntarle sobre la cantidad de los que serán salvados o entrarán al Banquete de la Vida Eterna. JESÚS, como otras veces, responde cambiando la dirección de la pregunta y la pone en otro contexto.

De tal manera que, para poder participar del Banquete, hay dos factores vitales que hay que considerar: la puerta es estrecha y el tiempo, que es escaso. En el caso de la puerta, hay que tener en cuenta que en las ciudades antiguas “la puerta”, era uno de los lugares más importante, donde se ubicaba el mercado, los tribunales y las salas de tertulias. Y había dos entradas, la puerta ancha era la entrada de mercaderes, reyes y emisarios reales, y la puerta angosta era un pasaje de seguridad por el que entraba el común de la gente.

Y el otro factor a considerar, es que si uno no se decide a tiempo corre el riesgo de llegar tarde y no valdrán las súplicas, ni los razonamientos de relleno, porque el amo de la casa reducirá las cosas a lo esencial: “no sé quiénes son, malvados” (Lc 13,27). Será la hora del atropellamiento, ya que vendrán invitados de los cuatro puntos cardinales a sentarse en el Banquete, porque la salvación no está vetada para nadie, pero hay que decidirse a tiempo.

Al confrontarnos con el texto, vemos que, como seguidores de JESÚS, debemos discernir sobre las realidades que nos impiden acceder de manera íntegra a la propuesta del Maestro de hacer realidad su Mandamiento de Amor, en nuestras familias, sitios de trabajo o de estudio, y en nuestras comunidades Eclesiales, donde es un imperativo vivir plenamente la Solidaridad y la puesta en común de nuestros bienes materiales, dones y talentos.

Gestos visibles que nos harán compartir con otros los Valores del Reino de DIOS, en medio de este mundo lleno de obstáculos y dificultades y a los que podemos hacerle frente, si leemos y meditamos la Palabra de DIOS y la hacemos vida en nuestras vidas y con nuestras vidas. Es este el Camino que nos conduce al encuentro pleno con Aquel que nos ha amado y ha Hecho lo necesario para que encontremos la Felicidad Plena.

Por eso es que pasar por la puerta estrecha de la renuncia a las ambiciones desmedidas y a las pasiones desenfrenada, es muy necesario y es el Camino seguro para gozar plenamente de la Promesa de la Vida Eterna Hecha por PADRE, que se ha Cumplido en la Persona de Nuestro Señor JESUCRISTO, y que se Hace Realidad en esta vida terrena, con el esfuerzo de todos los seguidores de JESÚS al momento de construir unas comunidades donde Reine la Paz, el Amor y la Solidaridad.

Teniendo claro que la adhesión al Proyecto de JESÚS, permitirá que seamos reconocidos, amados, elegidos y contados entre aquellos que hemos cumplido la Voluntad de DIOS. Ya que hacer Realidad el Reino en medio de nosotros, debe de ser una tarea diaria, un modo de ser y de estar en medio de la sociedad, de tal manera que muchos puedan integrarse a esta “Comunidad del Camino” con el ejemplo de cada uno de nosotros.

Señor JESÚS, ayúdanos a despojarnos de todas las barreras morales y materiales que nos impiden ponernos en camino para poder participar en el Banquete de la Vida Eterna, ya que no tenemos ningún título que nos garantice la entrada, sino la Esperanza cierta que es Tu Palabra.

Amén