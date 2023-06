Con 66 años en el ejercicio del periodismo y 81 de vida, Enrique Antonio Aristiguieta, es uno de los pocos periodistas que aún se mantiene “pateando” calle en la búsqueda de hechos que son noticiosos.

“Enriquito” como se le conoce en el mundo de las “noticias”, y del periodismo en Ciudad Bolívar, donde dio sus primeros pasos a la edad de 15 años, en el Diario El Bolivarense en 1957, mantiene activa su pluma. Aunque –nos contó- que ya no tanto como antes, pero no puede dejar de hacer lo que le apasiona: el periodismo.

“Mientras, tenga vida, y buena salud, seguiré escribiendo desde mi trinchera (casa)”, aseguró.

Tiene el número 195 de colegiatura en el Colegio Nacional de Periodistas, entre más de 30 mil inscritos hasta ahora en este gremio a nivel nacional.

Siendo periodista, fue miembro de la Juventud Comunista, ficha del Partido Comunista de Venezuela, aseguró con voz firme en medio de esta entrevista que nos concedió en el marco del Día Nacional del Periodista, que se celebra este 27 de junio, cuando se recuerda, además, el primer número del Correo del Orinoco.

Ser periodista, y además con ideas izquierdistas, lo llevaron a estar tras las rejas y sufrir todo tipo de amenazas y persecuciones en la Venezuela de los años 60.

Su transitar por el periodismo lo llevó a varios medios impresos, audiovisuales y radiales, algunos ya desaparecidos y otros pasaron a digital, desde El Nacional, El Clarín, El Venezolano, Diario Antorcha, El Luchador, El Expreso, La Tarde, YVKE, la Vanguardia, El Carabobeño, Televisora Nacional Canal 5, Semanario Juventud, Diario Punto, y otros medios. Actualmente labora en la Emisora Bolivariana, a través del noticiero que a diario se transmite.

En su haber, realizó muchas entrevistas a Presidentes de la República, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Raúl Leoni. Incluso de otros países, que vinieron a Venezuela, como Salvador Allende.

En 1962 entró a la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP), que dio paso, posteriormente, al Colegio Nacional de Periodistas, tras la promulgación de la Ley del Ejercicio del Periodismo. “La AVP era más estricta que el CNP, porque si te comprobaban que ejercían el palangrismo (cuando trabajas en un medio y te pagan como un sueldo para que lo trates bien) te expulsaban”, comentó.

Son tantas sus anécdotas, historias y relatos que te sumerge sin querer en el fascinante mundo del periodismo, y de todo las aventuras en las que convirtió su profesión de hace más de seis décadas.

_ ¿Qué piensas de la era de la inteligencia artificial? ¿Crees que desplazará a los periodistas?

_ Mira, no creo. Aunque confieso que todavía no la entiendo del todo bien. Pero, nunca hay que olvidar que la inteligencia artificial es creada por el hombre, como ha sido siempre en el mundo tecnológico. Una máquina no desplazará al ser humano, hay están las computadoras, las redes, los celulares de última generación, no los ha sustituido, por el contrario ha ayudado al hombre. Creo que el periodista se adaptará a esa nueva era.

_¿En qué se diferencia el periodismo de hace 20 años al que se ejerce ahora?

_ Antes el periodismo era más dinámico, más investigativo. Ahora, muchos periodistas se dedican solo a cortas y pegar. Hoy, vivimos en una constante violación de la Ley del Ejercicio del Periodismo. Antes la censura era el punto para callar a un medio. Ahora, no sólo hay censura, sino también que se le agrega la autocensura. Hay mucho miedo, y eso puede matar el verdadero periodismo, ese que no puede ser complaciente, sino el que retrate la realidad, tal como sucede.

_ ¿Qué significa en estos tiempos ser periodista en Venezuela?

_”En estos tiempos ser periodista es de valientes”. Hay que tener mucha ética, y estar convencido que eres periodista para informar, informar e informar. Garantizar que “la verdad siempre debe triunfar, y no dejar que prevalezca la mentira”. Estar consciente que habrá quien no le guste lo que escribes, y que siempre te perseguirán. Esto aplica, también, para el mundo, donde el periodista es condenado y perseguido por lo que escribe.

Cada palabra de este veterano del periodismo está bañada de experiencia. Considera que el periodista de provincia se forma de manera integral, no sólo porque está obligado en algunos casos a cubrir dos y tres fuentes, sino además, llega a tener la oportunidad de diseñar su bloque informativo.

Sin embargo, aseguró que con la nueva era de la tecnología, mucho se ha perdido en el periodismo, incluso el sentido de investigador, escudriñar, hurgar y no quedarse con lo que te dicen. “El periodista siempre debe ir un paso más allá”, dijo.

_ ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones de periodistas?

_ Yo les dirías que sigan los hechos, la noticia, que le den continuidad, que sean constantes, que la investiguen, y no la conviertan en una información de un día. “Deben ser persistentes en lo que informan. Si es una noticia de denuncia de problemas populares, les digo, sigan con esa denuncia que eso dará sus resultados. No que se olvide al otro día”.

No escode su orgullo de haber elegido la profesión que siente lleva en sus venas. El periodista nace, se cría y se alimenta de las noticias todos los días.¡Feliz Día Nacional del Periodista! Carolina Maffia CNP 9.261/ Foto Yafi