Una comunidad que nunca ha sido tomada en cuenta por los gobiernos de turnos que han pasado por el municipio Piar, es Los Chorros, donde más de 400 familias viven con muchas carencias debido a que no cuentan con los servicios básicos y que a pesar de solicitar la ayuda a las instituciones públicas, no son atendidos por lo que, diariamente deben lidiar con un cúmulo de problemas.

Carmen Lara, denunció que ve con mucha preocupación la falta de respuestas ante las solicitudes y denuncias emitidas durante más de 25 años, “vivimos en precarias condiciones, todas nuestras calles son de tierras, en tiempo de verano nuestros niños permanecen enfermos con gripe, tos y alergias, producto del polvo constante, mientras que en invierno el lodo que se forman en las arterias viales, nos perjudica al momento de salir o entrar a esa zona”.

La vecina aseguró que las calles del sector jamás han sido pavimentadas, y tampoco ven planes de mejoramiento por parte de los gobernantes de turnos, tampoco los líderes de calles hacen el menor esfuerzo para mejorar la difícil situación que presentan cada familia, “aquí nadie está por nadie, ya muchos de los que allí residimos, nos cansamos de exhortar a las autoridades para que nos den respuestas a las dificultades”.

Cúmulo de problemas

Julián Mendoza, otro de los afectados expresó que no cuentan con red eléctrica, “los cables de electricidad que cada una de las familias compramos cuelgan en palos improvisados, sabemos que no es seguro, pero, es la única forma de poder obtener el servicio eléctrico en esta parte de Los Chorros, asimismo, muchas familias residen marginalmente y no cuentan con viviendas dignas, sólo casas de tablas o zinc”.

Tampoco cuentan con red de cloacas, por lo que las familias están obligadas a usar sépticos, ausencia de aceras, brocales, el aseo urbano cubre sólo una parte de la comunidad, aunado, a muchos pesares más que cada día desmejora el convivir de cada uno de los habitantes de esa populosa comunidad, de esta manera, los habitantes solicitan a las instituciones públicas del municipio Piar, atenderlos y darles respuestas a sus dificultades.