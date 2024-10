Las familias del municipio Roscio, manifestaron que han tenido que enfrentarse a muchas deficiencias, una de ellas y la más importante es la ausencia de agua por tuberías, problema que data de muchos años, a pesar de ser manifestado en numerosas oportunidades, los entes competentes no dan respuestas, situación que mantiene cada día molestos a los habitantes.

Comunidades son afectadas al no contar con el preciado líquido, la mayoría de los habitantes han tenido que construir pozos profundos o aljibes, para poder contar con el agua.

Rita Gómez, expresó que el líquido no es tratado, pero no tiene otra alternativa, la cual, es utilizarla para preparar los alimentos, además del consumo, “en ocasiones mis hijos presentan dolores en el estómago, creo que se debe al agua que toman”.

Gómez resaltó, que existen familias que no tienen como construir aljibes, y han tenido que comprar el agua a los camiones cisternas en 300 Bs, un tanque de 1000 mil litros, a pesar de que más de 30 sectores no cuentan con el preciado beneficio, el costo del líquido no es costoso como en otros municipios del sur del Estado.

Funcionarios no dan respuestas

De acuerdo a un vecino, hace más de 15 años no recibe agua parte del casco central y comunidades aledañas, asimismo, se conoció, que existen grandes proyectos para dar solución al problema por parte de las autoridades, pero, hasta la fecha no ven algún avance, de igual forma, los habitantes señalaron que el pasado año un equipo de la Alcaldía de Roscio, trabajó para poner en marcha la planta de tratamiento y sólo beneficia algunas comunidades.