Un juez federal acordó este jueves emitir un nuevo bloqueo nacional contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.

El fallo del juez de distrito estadounidense Joseph Laplante es significativo porque el mes pasado la Corte Suprema limitó la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, manteniendo intacta la capacidad de los demandantes para solicitar un bloqueo generalizado de la orden mediante demandas colectivas, como ocurrió el jueves en Nuevo Hampshire, reseñó CNN.

En su fallo de este jueves, Laplante accedió a la solicitud de abogados especializados en derechos migratorios para certificar una demanda colectiva a nivel nacional que “estará compuesta únicamente por aquellos privados de ciudadanía” y emitió una orden judicial preliminar que bloquea indefinidamente la ejecución de la orden ejecutiva de Trump contra los bebés, nacidos y no nacidos, que se verían afectados por la política. “La orden preliminar no es una decisión difícil para el tribunal”, declaró Laplante durante una audiencia el jueves en Concord, New Hampshire. “La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de política que venía de largo… eso es un daño irreparable”.

La ciudadanía estadounidense, añadió el juez, “es el mayor privilegio que existe en el mundo”.

El juez dijo que suspendería su orden durante varios días para dar tiempo al gobierno de Trump para apelar su decisión.

A finales del mes pasado, el Supremo- sin pronunciarse en concreto sobre la legalidad de las políticas de Trump-limitó la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, dejando en manos de las demandas colectivas la posibilidad de anular el decreto.

Hasta el fallo de la Corte, varios magistrados federales habían emitido órdenes judiciales a nivel nacional para impedir la entrada en vigor de la orden del presidente.

La demanda certificada este jueves como colectiva fue presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras entidades solo unas horas después del fallo de la Corte Suprema del 27 de junio.

El recurso se presentó en nombre de ciudadanos no estadounidenses residentes en Estados Unidos cuyos bebés podrían verse afectados.