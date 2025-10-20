El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha otorgado la Medalla ‘Florence Nightingale’ a la enfermera venezolana María Teresa Párima, reconocimiento que la posiciona como un ícono global de la dedicación y el coraje profesional.

Este galardón, considerado la máxima distinción en la profesión de enfermería a nivel mundial, premia su vocación ejemplar y sus más de siete décadas de servicio ininterrumpido.

La distinción resalta la trayectoria de Párima, quien a sus 94 años, y tras más de 70 dedicados a la salud y a la Cruz Roja Venezolana (CRV), aún se mantiene activa, prestando servicio en el Hospital Carlos J. Bello en Caracas.

María Teresa Párima con vocación inquebrantable

La Medalla Florence Nightingale es un tributo directo a la fundadora de la enfermería moderna y se concede a individuos que han demostrado una dedicación extraordinaria en el cuidado de enfermos y heridos, especialmente en situaciones de conflicto o desastre.

El reconocimiento a la enfermera Párima subraya no solo su longevidad y su compromiso con la atención médica, sino también la «mística» y la ética profesional que ha transmitido a generaciones de profesionales de la salud.

Fuentes de la Cruz Roja Venezolana destacaron que este reconocimiento internacional «válida la trayectoria de Párima como un símbolo de la ética profesional, la ayuda humanitaria y el voluntariado», siendo su ejemplo especialmente significativo en un contexto de desafíos para el sector salud en el país.

Nacida en el estado Anzoátegui, Párima ha sido testigo y protagonista de hitos históricos, desastres naturales y pandemias a lo largo de su dilatada carrera. Su filosofía de vida, centrada en el servicio y la ayuda humanitaria, se mantiene firme, demostrando un compromiso que trasciende el tiempo y las circunstancias.

La Medalla Florence Nightingale para María Teresa Párima no solo honra a una profesional venezolana, sino que celebra el espíritu de la enfermería y el voluntariado humanitario en su máxima expresión.