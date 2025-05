Su entrega, amor y pasión por la enfermería son inspiración para las futuras generaciones. Así lo demuestran a diario desde las aulas del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente (Udo Bolívar), Odalys Reyes y Yurmelys Caraballo.

Cuando este lunes 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, estas profesionales de la enfermería con firmeza y compromiso, cada una, es un testimonio fidedigno de la dedicación y fuerza que representa ejercer esta noble profesión de la salud.

Odalys Josefina Reyes, natural del estado Sucre, asegura que nació para ser enfermera. Estudió, egresó, y ahora es docente y coordinadora de la Alma Mater, donde un día llegó con una mochila cargada de ilusiones y sueños, como todo joven que cursa estudios en la Casa Más Alta.

Esta enfermera, no solo de profesión, sino también de vocación, se desempeña en la actualidad como coordinadora del departamento de enfermería Udo Bolívar desde el año 2007.

“Cuando llegue a Ciudad Bolívar en el año 1983, fue para estudiar la carrera de medicina, pero cuando ya había cursado séptimo semestre me cambie de carrera a enfermería”, señala. “Me enamoré de enfermería, sin saber que era mi vocación”, señala con emoción, por lo que no se arrepiente de ese giro que le dio a su vida. “Estaba equivocada con lo que realmente era mi vocación. Siempre me ha gustado cuidar a los pacientes”.

Este cambió hasta el día de hoy, sostiene, fue lo mejor que le pudo suceder en su vida. “Quien es hoy mi esposo (Pablo Lugo en ese entonces consejero) me habló del proyecto que presentó la profesora Raiza Benedetto de Franco para el año 88”.

El programa de enfermería se fundó en el Núcleo Bolívar de la mano de las profesoras Raiza Benedetto, Carmen Silva, Mercy Cermeño y Omaira Cardivillo, Rita Amoroso de Campos.

Con mucha satisfacción comenta que formó parte de la segunda promoción de Licenciados de Enfermería que egresó del Núcleo Bolívar en 1995.

Enfermera y docente con pasión

Desde más de tres décadas, Yurmelys Caraballo, ha dedicado su vida a la enfermería, una profesión que no solo eligió, sino que también abraza con pasión y compromiso.

Su trayectoria en esta área de la salud ha sido un viaje lleno de desafíos, aprendizajes, y sobre todo, un profundo deseo de servir al prójimo.

Natural del estado Anzoátegui. Se graduó primero en la Escuela Técnica Asistencial. En el año 1984 logra una beca para estudiar en la Universidad de Carabobo, donde egresa como Licenciada en Enfermería. Con los años le anexo a su hoja de vida magister y doctorado. Laboró por muchos años en el Hospital Luis Razetti. En 1990 llega a la Udo para ejercer la docencia, donde con los años ocupó la coordinadora del departamento de enfermería. “Jamás había venido a Ciudad Bolívar. Pero, ver ese majestuoso Puente y ese río, me enamoré”, señala.

En la actualidad ejerce la docencia, además de ocupar la dirección ejecutiva de la Fundación Internacional Future Nurses Acuna Association, que se dedica a apoyar estudiantes de enfermería en la región.

Habla con emoción de quien lleva su profesión en la sangre, y que la impulsa a trasmitirles todo enseñanza a sus alumnos de la asignatura de introductora a la enfermería que imparte en el Núcleo Bolívar.

“Enfermería es un arte, una vocación, y el respeto debe prevalecer en todo, porque si no hay respeto se pierde la calidad humana”, afirma.

Comenta que la tarea más difícil que ha tenido que enfrentar ha sido “formar a mis estudiantes, porque es una labor donde debe pulir a esos jóvenes que asumen en tus manos. Nosotros los docentes somos modelos a seguir”. Pero, lo más gratificante que tiene en su vida como formadora de los futuros profesionales en enfermería es ver graduarse a estos estudiantes y verlos ejercer con rectitud y compromiso. Siente que lo hizo bien, y dio las herramientas necesarias a estas generaciones. Se siente orgullosa de formar parte de ese proceso de transformación de sus estudiantes.

Cada clase es una oportunidad para inspirar y motivar a sus alumnos, que como ella, un día dedicarán sus vidas al cuidado de sus pacientes. En las aulas, comparte su experiencia y conocimientos, pero también enseña la importancia de la compasión, ética y compromiso.

En cada paso que han dado, estas profesionales de la enfermería y docentes de las futuras generaciones de la Udo Bolívar, reafirman que la enfermería es más que una profesión: es una vocación que transforma vidas. Feliz Día de la Enfermería.