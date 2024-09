En un esfuerzo por impulsar la economía digital en la zona sur del estado Bolívar, el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MIDME) y su ente adscrito, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), en conjunto con el Banco Digital de los Trabajadores (BDT), entregaron mas 200 puntos de venta BDTPOS a comerciantes y emprendedores de la población de Guasipati.

La actividad estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Dr. Héctor Silva, quien expresó: «Gracias al presidente Nicolás Maduro, vamos a lograr la repotenciación de la economía en el municipio Roscio. Nuestra meta es bancarizar a todos los comerciantes de este municipio, y lo vamos a lograr. Estamos comprometidos en seguir adelante con las políticas nacionales, sobre todo con relación a la economía, porque esto es parte del Plan de Recuperación Económica diseñado e impulsado desde 2018 por el propio presidente».

El también presidente de Minerven subrayó que el propósito de esta iniciativa es expandir la actividad económica de grandes y pequeños comerciantes, así como de emprendedores en toda Venezuela, brindándoles herramientas que respondan a la demanda de los compatriotas que han contribuido al desarrollo de los sectores productivos del país.

En el evento también participó el presidente de la Corporación Venezolana de Minería, M/G José Moreno Martínez, quien resaltó que esta entrega responde a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Además, el presidente del BDT destacó el trabajo desarrollado desde el mes de junio para promover el uso del Bolívar como moneda nacional. «Queremos que toda nuestra gente le dé el valor correcto a nuestra moneda. Esto es solo una primera fase; nuestro equipo continuará en Guasipati para ofrecer asesoramiento y ayuda», aseguró.

El alcalde del municipio Roscio, Wuihelm Torrellas, ratificó el compromiso de la Revolución Bolivariana con el impulso a los pequeños comerciantes. «Gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, nuestra población trabajadora está saliendo adelante, generando empleos masivos y estabilidad económica. Hemos evolucionado y seguiremos haciéndolo ahora con ayuda del Ministerio de Minería y las entidades bancarias», afirmó.

La comerciante Lennis García, beneficiaria del evento, expresó su agradecimiento: «Esto beneficia mi negocio, que es una pequeña bodega en mi casa. No solo me ayuda a mí, sino a todos aquellos vecinos que no cuentan con efectivo y deben solventar con pagos a través de la tarjeta».

Es relevante destacar que, en un primer censo realizado por el equipo del MIDME y la CVM, los comerciantes fueron guiados en la apertura de cuentas y recibieron asesoramiento financiero, promoviendo el emprendimiento como motor de desarrollo económico y social en la región.

Foro «La Minería con Principios Ecosocialistas»

El ministro Héctor Silva también participó junto a trabajadores de la minería en el Foro «La Minería con Principios Ecosocialistas», realizado en las instalaciones de Minerven, donde se abordaron los siguientes temas:

1. Manejo de Suelos (INGEOMIN): Ponente: Ramón Luis Montero Mudarra.

2. Manejo de Sustancias y Desechos Peligrosos (MINEC): Ponente: Ing. José Manuel Acosta Rivas.

3. Sistema de Gestión para Normas ISO/IEC 17025 (SENCAMER/CECAPET): Ponentes: Ing. Bruno Pellizzoni y TSU Nelson Sosa.

Este foro forma parte de las actividades destinadas a promover una minería responsable y en sintonía con los principios ecosocialistas del gobierno nacional