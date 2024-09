Los comercios de Upata tienen ofertas en uniformes escolares, pero el precio es en divisas norteamericana, situación que tiene a las familias piarenses muy preocupadas porque el sueldo de muchos quedó corto para pagar la vestimenta del retorno a clases, mientras que otros han reunido por un par de meses para la ocasión.

En muchos hogares el sustento es inestable por no poseer un empleo, y pueden tener hasta cuatro estudiantes que se verán en la obligación de utilizar los uniformes escolares del año pasado porque no hay dinero para comprarlos.

Dos realidades

Una visita realizada a varios almacenes se evidenció los precios en divisas, donde los costos suelen variar dependiendo de la calidad y talla, por ejemplo, los chemises cuestan entre 5, 6, 8, 10, 13, 15 y 18 dólares, las franelas entre 5, 8, 10 y 12 $, camisas en 7, 10, 12, 15 y 18, mientras que pantalones colegiales de vestir para niños, niñas se hayan entre 5 y 10 dólares, para adultos en 18 y 22$. Al igual, que las faldas se consiguen entre 5 a 10$.

Juana González, quien se encontraba en una de las tiendas comprando el uniforme para sus hijos, expresó, “compre dos chemises y dos pantalones de vestir para mis hijos económicos, sólo gaste 20 dólares, lo que me queda pendiente para la próxima quincena serán los monos deportivos, los cuales, también se encuentran súper baratos”.

Keila Torres, también manifestó que este año hay muchas ofertas en los uniformes, “están en dólares, pero, aun así, accesibles los precios en camisas, chemises, franelas y pantalones, no se me vio apretada la situación porque venía reuniendo desde hacen varios meses para realizar estas compras, incluyendo calzados”.

Zapatos escolares a buenos precios

Carmen Jiménez, otra de las madres que estaban en la compra de uniformes resaltó, que los calzados escolares se consiguen entre 10, 12, 15 y 18 dólares, “pude alistar a mis tres hijos y hasta zapatos les compré, tuve un gasto de 100$, ahora sólo me queda comprarles útiles escolares y lo haré cuando cobre nuevamente mi quincena”.

Es importante señalar, que existen otras madres de familias que no tienen recursos para hacer tales gastos, y les queda con mucho pesar, mandar a sus hijos a sus colegios con el mismo uniforme que utilizaron el pasado año escolar.

«Mi esposo no tiene empleo y sobrevivimos con los bonos de la patria. A veces cubrimos los gatos del hogar porque vendo mis postres. Tengo que vestir a mis tres hijos, le daré prioridad solo a sus camisas escolares porque el dinero no me alcanza», destacó Ana Hernández.