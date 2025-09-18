El Gobierno Bolivariano entregó materiales de construcción a 300 personas afectadas por la crecida del río Orinoco en Angostura del Orinoco y Caroní, a través del trabajo productivo de ConstruBolívar.

En compañía de los alcaldes Sergio Hernández de Angostura del Orinoco y Yanny Alonzo de Caroní, y del presidente de la empresa, Víctor Ramos; la gobernadora Yulisbeth García inspeccionó el funcionamiento de la planta de bloques de cemento perteneciente al Ejecutivo regional.

La líder regional anunció que este viernes realizará otra entrega de materiales de construcción para seguir levantando templos y continuar recibiendo la bendición de Dios.

El alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, reconoció el esfuerzo de la clase obrera y del compromiso del Gobierno Bolivariano en la atención a las 25 familias de Ciudad Bolívar afectadas por la crecida del río Orinoco.

Por su parte, el alcalde de Caroní, Yanny Alonzo, enfatizó los resultados del compromiso de la clase trabajadora de ConstruBolívar, que reflejan las maravillas que se pueden hacer en Revolución para seguir dignificando a las familias venezolanas en materia habitacional con la entrega de materiales.