El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este jueves la detención de cinco miembros de una familia en el estado Yaracuy (oeste), a quienes consideró inocentes.

A través de su cuenta en X, VV indicó que el defensor de derechos humanos Pedro Hernández fue detenido el pasado martes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Un día después, el padre, la esposa, el hermano y un primo del detenido también quedaron arrestados tras acudir a un centro de reclusión para solicitar información sobre el defensor de derechos humanos, agregó.

El Comité destacó que Hernández y su esposa, Natalia Álvarez, «tienen una bebé de 5 meses».

El martes, el líder de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió a los «Gobiernos democráticos del mundo» que asuman una «posición firme» para exigir el «cese inmediato» de las «detenciones arbitrarias» en su país.

Asimismo, pidió a estos países, sin mencionar alguno, que exijan «el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención» así como «protección y acompañamiento a las familias y a las víctimas que han tenido la valentía de denunciar», según un comunicado con su firma.

«Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los Gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes», manifestó el líder opositor en un video que acompañó su comunicado, difundido en sus redes sociales.