Un grupo de representantes y docentes de la Unidad Educativa Estadal Dr. Rafael Vegas, ubicada en el sector Core 8 de Puerto Ordaz, denunciaron a la directiva de la institución, por malos tratos y hostigamiento.

Los padres de los niños que forman parte del colegio decidieron apoyar a 10 maestras que, según explicaron, están siendo obligadas a firmar un acta de compromiso de averiguaciones administrativas por «abandono de cargo».

«Hoy estuvimos en el colegio y no nos permitieron el acceso al plantel, quise entrar para dialogar con la directora o subdirectora, iba a pasar conmigo una representante de la comunidad y una docente y no nos dejaron», aseveró Aida Gonzalez, secretaria general del colegio de Profesores.

La protesta pacífica que mantuvieron el miércoles 26 de abril en las afueras de la institución, era para manifestar su preocupación por estos maestros, quienes no saben si serán despedidos o suspendidos de su cargo, «eso se va a verificar si el día viernes estos docentes cobran o no, que es el día que le corresponde su pago», alegó Gonzalez.

A pesar de ser un grupo en específico de docentes que se encuentra en alerta por esta situación, el resto decidió unirse a favor de estos colegas.

Hostigamiento

La Secretaria general del colegio de Profesores hizo un llamado a las autoridades nacionales, regionales, al patrono, a los supervisores y directores, a que dejen el acoso contra los docentes.

«Ellos están cumpliendo con los niños, dicho por los mismos representantes quienes alegan que están realizando sus actividades. Sólo faltan cuando los gremios les convocan a la protesta, que es legal, y los representantes son notificados», expresó.

Asimismo, manifestó que las veces que un gremio convoque a los docentes para una actividad ellos tienen el derecho de asistir a esas reuniones, porque es el derecho de sus salarios y beneficios.

Considera que es un abuso que tomen represalias contra personas que están brindando educación y no cuentan con HCM, servicios funerarios, ni donde asistir si se les muere algún familiar.

«Aquí a ningún docente se le puede despedir. Hay una inamovilidad laboral, tampoco se les puede quitar sus salarios, porque el salario se respeta», constató Gonzalez.

A su vez, enfatizó que lo que gana en una quincena un educador actualmente son 124 Bs o 150 Bs., mientras que su cesta ticket es de 45 Bs.

«La canasta básica en estos momentos supera los 400 dólares, pero esta es la triste realidad que viven los docentes conjuntamente con sus representantes que son los que hoy en día le están dando su apoyo», precisó.

Docentes descontentos

Los docentes presentaron un audio enviado vía WhatsApp, supuestamente de la Autoridad Única de Educación en Bolívar, Brizeida Quiñones, donde decía «a todo aquel que no firmó el acta de compromiso de incorporación se le suspendió el pago, ya se les había dicho. Y ahí aparece el acta de inasistencia (…) ahora tienes que ir a Ciudad Bolívar e ir a firmar tu acta de incorporación, si es que estás incorporada y te quieres incorporar a trabajar».

Ornela Figueredo, quien tiene 19 años prestando servicio en la Gobernación del estado Bolívar, enfatizó que en el año 2016 se retiró y volvió a empezar en el año 2019, hace pocos días fue hasta Ciudad Bolívar para que le reconocieran sus años de servicio, porque la reintegraron como docente uno.

«Yo no soy nueva en la educación, y mucho menos en la gobernación. Necesito que me reconozcan mis diez años de servicio que pasé en la escuela Canaima», expusó Figueredo, con mucho descontento.

La supervisora le ha expuesto a los docentes que deben tratar a sus superiores desde la «pedagogía del amor»; sin embargo, ellos alegan no ser tratados de la misma manera.

Representantes denuncian malos tratos

Los representantes de los niños de la institución piden de manera inmediata la destitución de la subdirectora del plantel, Petra Carrasquero, a quien denuncian por maltrato hacia sus hijos.

«De profesora la subieron a subdirectora, ella no tiene instalación. A ella la mandaron y nadie sabe quién la mandó, porque cada vez que preguntamos quién la mandó, nadie quiere hacerse responsable. Pues no la queremos aquí por maltratadora», instó Maria Soliz, representante de la institución.

Por otra parte, Marlonys Vargas, otra representante de la Unidad Educativa Estadal Dr. Rafael Vegas, presentó su apoyo a todos los docentes quienes han ido llevando un proceso con sus representados dentro del plantel.

Vargas mostró su preocupación por todo lo que han escuchado a lo largo de este tiempo de protesta por parte de los profesores.

«Los entes regionales han hablado de poner a dar clases a milicianos, bachilleres o suplentes, y como representante no voy a permitir que una persona que no haya estudiando le de clases a mis hijos. No es justo que nuestros hijos tengan que ser educados por personas que no están aptas para eso», concluyó Vargas.