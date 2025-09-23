Delivery Team
La Copa Clase 'B' Beikers Car Audio culminó su etapa de ronda eliminatorio.

Este fin de semana culminó la ronda eliminatoria del Torneo de sóftbol por la Copa Clase ‘B’ Beikers Car Audio, dónde los equipos Team Delivery, Escuadrón y Piratas clasificaron invictos en sus grupos y ahora jugarán la fase campeón de grupo que los clasifica directamente a Semifinales.

Salvador Sánchez, Organizador de la Copa dio a conocer que en este torneo participan 15 equipos de los cuales ya 12 lograron su clasificación a la segunda fase.

En esta ronda se jugará el primer clasificado contra el cuarto del mismo grupo en una serie de tres juegos para ganar dos y los dos ganadores se jugarán el campeonato de grupo que a su vez le daría un boleto a semifinal.

Resultados pasados

En el primer juego del día domingo, el equipo de los Piratas derrotó 10-9 a Brothers con triunfo para José Loreto, siendo los mejores al bate por los ganadores Eduardo Díaz de 4-3 y Jhaison Abache de 4-3.

A segunda hora, Repuestos Mundial, logró su clasificación a la segunda fase al derrotar a Venalum 8-6 con triunfo para Jhon Pereda, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Jean Carrillo de 3-3 y Carlos Puerta de 4-2.

En la tercera hora, el equipo Delivery Team dominó 5×4 a Hombres de Fe, con triunfo del lanzador Rafael Farías, siendo los mejores al bate por los ganadores Roinier Córdova de 3-3 y Luis Michelena de 3-2.

A última hora, repitió el equipo de Delivery Team que logró su segundo triunfo en fila al derrotar al equipo de Abogados 9×4 con triunfo del lanzador Luis Carrión, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Luis Michelena de 4-3 y Yonniel Córdova de 4-2.

