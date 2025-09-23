Este fin de semana culminó la ronda eliminatoria del Torneo de sóftbol por la Copa Clase ‘B’ Beikers Car Audio, dónde los equipos Team Delivery, Escuadrón y Piratas clasificaron invictos en sus grupos y ahora jugarán la fase campeón de grupo que los clasifica directamente a Semifinales.

Salvador Sánchez, Organizador de la Copa dio a conocer que en este torneo participan 15 equipos de los cuales ya 12 lograron su clasificación a la segunda fase.

En esta ronda se jugará el primer clasificado contra el cuarto del mismo grupo en una serie de tres juegos para ganar dos y los dos ganadores se jugarán el campeonato de grupo que a su vez le daría un boleto a semifinal.

Resultados pasados

En el primer juego del día domingo, el equipo de los Piratas derrotó 10-9 a Brothers con triunfo para José Loreto, siendo los mejores al bate por los ganadores Eduardo Díaz de 4-3 y Jhaison Abache de 4-3.

A segunda hora, Repuestos Mundial, logró su clasificación a la segunda fase al derrotar a Venalum 8-6 con triunfo para Jhon Pereda, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Jean Carrillo de 3-3 y Carlos Puerta de 4-2.

En la tercera hora, el equipo Delivery Team dominó 5×4 a Hombres de Fe, con triunfo del lanzador Rafael Farías, siendo los mejores al bate por los ganadores Roinier Córdova de 3-3 y Luis Michelena de 3-2.

A última hora, repitió el equipo de Delivery Team que logró su segundo triunfo en fila al derrotar al equipo de Abogados 9×4 con triunfo del lanzador Luis Carrión, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Luis Michelena de 4-3 y Yonniel Córdova de 4-2.