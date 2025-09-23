Gleyber Torres sumó otro importante hito en su carrera, tras alcanzar la cifra de mil imparables en su carrera, durante la derrota de los Tigres de Detroit contra los Bravos de Atlanta.

Torres llegó al partido necesitando dos inatrapables para el significativo guarismo y sacudió tres, para convertirse en el venezolano 42 con al menos un millar de hits en la historia de las Grandes Ligas.

No obstante, el caraqueño es apenas el miembro 18 de la delegación tricolor que combina ese número de petardos con 500 remolcadas, 170 dobles y 150 jonrones, de acuerdo con Baseball-Reference.

La lista incluye a buena parte de los más granado del país al momento de sostener un bate: Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Eugenio Suárez, Salvador Pérez, Magglio Ordóñez, Bobby Abreu, José Altuve, Antonio Armas, Víctor Martínez, Carlos González, Asdrúbal Cabrera, Melvin Mora, Ramón Hernández, Eduardo Escobar, Alex González y Pablo Sandoval.

Tercer en conseguirlo antes de cumplir 30

Torres, de 28 años de edad, es uno de tres criollos que lo ha conseguido antes de soplar las 30 velitas de su pastel de cumpleaños, nada menos que junto a Miggy y Ordóñez.

El incogible mil llegó en el cierre del tercer inning, con el zurdo Joey Wentz. En cuenta de 0-2, Torres despachó una curva que se quedó colgada en el medio del plato, sin enemigos al jardín central.

Torres registró su remolcada 500 con un boleto con las bases llenas, para dejar tendidos a los Astros de Houston, el 19 de agosto.

Mientras que apareció en su partido número 1.000 el 18 de agosto, convirtiéndose en el 75.º jugador activo en alcanzar la marca y en uno de los 11 peloteros, cuya posición primera es la de segunda base, en los anales de las Mayores en obtener los 150 cuadrangulares en el rango de los 1.000 desafíos, según Elias Sports Bureau

Ese bambinazo lo conectó el 1.º de agosto contra Filadelfia, con dos compañeros en circulación, ante el zurdo Ranger Suárez.

Buen momento en el plato

Torres se ha embasado en 12 de sus últimos 13 desafíos y durante ese lapso –sin incluir la jornada del domingo- exhibe una línea ofensiva de .267/.404/.444 (45-12), con dos dobles, dos jonrones, siete anotadas, 10 producidas, 11 boletos y .848 de OPS.

Con su actuación del sábado, elevó a 52 sus encuentros de tres o más hits, la octava cifra más alta entre los venezolanos activos en las Grandes Ligas, detrás de José Altuve (216), Luis Arráez (96), Salvador Pérez (92), Eugenio Suárez (86), Ronald Acuña Jr. (75), Wilmer Flores (66) y Avisaíl García (64), según Baseball-Reference.

Números de interés

Gleyber Torres conectó su decimosexto jonrón de la temporada el 16 de septiembre, uniéndose a Marcus Semien como los únicos peloteros, cuya posición primaria es la de segunda base en todo el beisbol en conectar al menos 15 cuadrangulares en cada una de las últimas cuatro temporadas, de acuerdo con Elias Sports Bureau.

Semien lo ha hecho en las más recientes cinco zafras… Torres vio rota una racha de 25 juegos llegando a salvo a base, el 18 de julio. Fue la cadena más larga de su carrera, la sexta más prolongada de cualquier jugador de la Liga Americana este año y la más prominente en general de un miembro de los Tigres de Detroit, desde que Jeimer Candelario hilvanó una de 29 juegos en 2023.

Su seguidilla de 14 cotejos embasándose se detuvo el 2 de septiembre contra Nueva York. Marcó su tercera racha de 14 juegos o más este año, la mayor cantidad para un ‘Tigre’ en una sola campaña, desde que Jonathan Schoop y Jeimer Candelario también tuvieron tres rachas separadas de 14 juegos o más en 2021.