Habitantes de Inés Romero, parroquia 11 de Abril en San Félix, denuncian que vecinos inescrupulosos arrojan basura en un terreno baldío situado entre la calle Bolívar y la avenida principal del sector, detrás de la escuela básica y junto al estadio de softbol.
“Personal de la alcaldía y de Fospuca recogen la basura frecuentemente, pero al día siguiente el sitio vuelve a llenarse de desechos, incluyendo animales muertos y gatitos abandonados”, comentó un transeúnte.
José Brito señaló que la comunidad enfrenta una situación crítica, pues el alcantarillado está colapsado. “Las rejillas de los desagües se hallan en pésimas condiciones, y la basura que lanzan los vecinos tapa los colectores”.
El terreno baldío también se ha convertido en un refugio nocturno para delincuentes, quienes aprovechan la maleza para atacar a transeúntes.
Oscuridad e inseguridad
Vecinos expresan preocupación por la inseguridad, afirmando que las noches en la zona son temerosas debido a la falta de iluminación y vigilancia. Han denunciado el desmantelamiento del estadio de softbol, donde robaron el cableado eléctrico.
A pesar de la proximidad de un comando policial estatal, los patrullajes nocturnos son limitados por falta de recursos, lo que contribuye a la presencia delictiva en el barrio.
Además, la comunidad enfrenta apagones frecuentes, un servicio irregular de agua potable que llega cada cuatro días por pocas horas y deficiencias en el aseo urbano. Ello, según los vecinos, aumenta la acumulación de basura en el terreno baldío.
Calles principales destruidas
Transportistas y residentes denuncian el mal estado de la calle principal de Inés Romero, que va desde la ruta I de Vista al Sol hasta la avenida I que conecta con la Palomeque de Acuña. Los baches afectan tanto a vehículos como a la movilidad diaria.
Los vecinos expresan su frustración con los gobiernos anteriores y exigen que las nuevas autoridades, tanto la gobernadora del estado Bolívar Yuslibeth Gracía como el alcalde de Caroní, Yanny Alonso atiendan las precariedades que enfrenta esta comunidad.
