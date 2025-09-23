El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que el 85 % de las transacciones en el país se realizan en moneda nacional, siendo, según él, un hecho que contribuye al crecimiento económico.

Maduro comentó que la referencia al dólar en el comercio del país se superará y que se debe «construir un sistema de pago y de cambio imperturbable».

También destacó la pronta apertura de 30 nuevos supermercados, afirmando que existe una gran «capacidad de compra» gracias a la recuperación de los sistemas de ingresos.

El mandatario enfatizó la necesidad de que Venezuela sea autosuficiente, instando a todos los sectores económicos, especialmente a los comerciales, a limitar las importaciones innecesarias y a priorizar la producción nacional.

Según Maduro, gastar divisas en productos no esenciales se trata de un «desperdicio» de los recursos del país, los cuales deberían invertirse en el desarrollo industrial, autónomo y tecnológico de Venezuela.